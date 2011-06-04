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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Швейцария
Англия - Швейцария: обзор матча 04 июня 2011
Англия
04.06.2011, суббота, 19:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 7 тур
2 : 2
Завершен
Швейцария
35'
Ф. Лэмпард (П)
51'
Э. Янг
31'
Т. Барнетта
34'
Т. Барнетта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Швейцария
Замена
И. Эмегара
️️️️
Т. Барнетта
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Замена
С. Даунинг
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Э. Дердийок
Желтая карточка
Д. Уилшир
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 2:2!
Э. Янг
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
Э. Янг
️️️️
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Й. Джуру
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 0:2!
Т. Барнетта
ГОЛ! 0:1!
Т. Барнетта
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Джон Терри
(К)
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
14
Тео Уолкотт
ЛП
17
Скотт Паркер
ОП
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
8
Гекхан Инлер
(К)
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Бобби Замора
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
0
Хавьер Маргайрас
АП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Инносент Эмегара
ЦФ
4-1-4-1
1
Харт
3
Коул
5
Фердинанд
6
Терри
2
Джонсон
17
Паркер
14
Уолкотт
18
Уилшир
8
Лэмпард
4
Милнер
9
Бент
4-1-3-1-1
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
0
Сендерос
20
Джуру
3
Циглер
10
Джака
8
Инлер
11
Бехрами
7
Барнетта
23
Шакири
19
Дердийок
3
Коул
3
Бэйнс
3
Бэйнс
3
Коул
8
Лэмпард
18
Янг
18
Янг
8
Лэмпард
14
Уолкотт
19
Даунинг
19
Даунинг
14
Уолкотт
11
Бехрами
15
Джемаили
15
Джемаили
11
Бехрами
19
Дердийок
18
Мехмеди
18
Мехмеди
19
Дердийок
7
Барнетта
19
Эмегара
19
Эмегара
7
Барнетта
Остались в запасе
Англия
Швейцария
23
Роберт Грин
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
20
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
12
Марко Вельфли
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
0
Хавьер Маргайрас
АП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
20
Бобби Замора
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
0
Хавьер Маргайрас
АП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Англия - Швейцария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:40 (прямая)
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