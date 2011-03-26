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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Казахстан
Германия - Казахстан: обзор матча 26 марта 2011
Германия
26.03.2011, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Казахстан
3'
М. Клозе
25'
Т. Мюллер
43'
Т. Мюллер
88'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Казахстан
ГОЛ! 4:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Хедира
Замена
С. Остапенко
️️️️
К. Гетериев
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Т. Кроос
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Гомес
️️️️
Л. Подольски
Замена
Ж. Кукеев
️️️️
А. Нургалиев
Замена
М. Байжанов
️️️️
Н. Жумаскалиев
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Ф. Ирисметов
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Деннис Аого
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Лукас Подольски
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Казахстан
1
Давид Лория
ВР
12
Фархадбек Ирисметов
ЛЗ
0
Владислав Чернышов
ЦЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
0
Антон Чичулин
ПЗ
15
Казбек Гетериев
ЛВ
7
Улан Конысбаев
ЦП
11
Нурбол Жумаскалиев
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦП
6
Кайрат Нурдаулетов
(К)
ПВ
14
Азат Нургалиев
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
3
Александр Кислицын
ЦЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
0
Сергей Лисенков
ЦФ
9
Сергей Остапенко
ЦФ
4-2-1-3
1
Нойер
0
Лам
14
Бадштубер
0
Мертезакер
4
Аого
7
Швайнштайгер
6
Хедира
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
10
Подольски
4-3-2-1
1
Лория
0
Чичулин
0
Чернышов
5
Абдулин
12
Ирисметов
7
Конысбаев
11
Жумаскалиев
20
Хижниченко
6
Нурдаулетов
15
Гетериев
14
Нургалиев
7
Швайнштайгер
8
Кроос
8
Кроос
7
Швайнштайгер
13
Мюллер
11
Гетце
11
Гетце
13
Мюллер
10
Подольски
23
Гомес
23
Гомес
10
Подольски
14
Нургалиев
21
Кукеев
21
Кукеев
14
Нургалиев
11
Жумаскалиев
15
Байжанов
15
Байжанов
11
Жумаскалиев
15
Гетериев
9
Остапенко
9
Остапенко
15
Гетериев
Остались в запасе
Германия
Казахстан
12
Тим Визе
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
0
Сергей Лисенков
ЦФ
12
Александр Мокин
ВР
3
Александр Кислицын
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
3
Арне Фридрих
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
Остались в запасе
0
Сергей Лисенков
ЦФ
12
Александр Мокин
ВР
3
Александр Кислицын
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Германия - Казахстан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 21:55 (прямая)
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