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Евро-2024
Исландия - Португалия
Исландия - Португалия: обзор матча 12 октября 2010
Исландия
12.10.2010, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 4 тур
1 : 3
Завершен
Португалия
17'
Х. Хельгусон
3'
К. Роналду
27'
Р. Мейрелеш
72'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Португалия
Замена
Данни
️️️️
Нани
Замена
А. Адалстейнссон
️️️️
И. Сигурдссон
Замена
В. Палль Гуннарссон
️️️️
Б. Саеварссон
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Э. Гудьонсен
Замена
Тиагу
️️️️
К. Мартинш
ГОЛ! 1:3!
Э. Поштига
Замена
Г. Торвальдссон
️️️️
Т. Эльмар Бьярнасон
Замена
Э. Поштига
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
О. Скуласон
ГОЛ! 1:2!
Р. Мейрелеш
17'
Желтая карточка
Эдуарду
ГОЛ! 1:1!
Х. Хельгусон
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
0
Кристьян Сигурдссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
0
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Исландия
0
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Гуннар Торвальдссон
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
10
Данни
ЛП
0
Паулу Машаду
ЦП
19
Тиагу
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
3-2-4-1
12
Гуннлейфссон
0
Сигурдссон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
0
Сигурдссон
0
Стейнссон
22
Гудьонсен
18
Бьярнасон
16
Скуласон
15
Даниэльссон
0
Хельгусон
4-3-1-2
22
Эдуарду
6
Карвалью
0
Перейра
3
Пепе
0
Коэнтрау
8
Моутинью
0
Мейрелеш
20
Мартинш
17
Нани
9
Алмейда
7
Роналду
0
Сигурдссон
0
Адалстейнссон
0
Адалстейнссон
0
Сигурдссон
18
Бьярнасон
0
Торвальдссон
0
Торвальдссон
18
Бьярнасон
2
Саеварссон
0
Гуннарссон
0
Гуннарссон
2
Саеварссон
17
Нани
10
Данни
10
Данни
17
Нани
20
Мартинш
19
Тиагу
19
Тиагу
20
Мартинш
9
Алмейда
23
Поштига
23
Поштига
9
Алмейда
Остались в запасе
Исландия
Португалия
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
22
Бету
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Паулу Машаду
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
Остались в запасе
22
Бету
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Паулу Машаду
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Исландия - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
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Португалия
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04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Стадион:
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