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    Олафур Йоханнессон

    Тренер
    Имя Олафур
    Фамилия Йоханнессон
    Гражданство Исландия
    Дата рождения 30 июня 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Исландия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.02.2012 Япония 3 : 1 Исландия
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