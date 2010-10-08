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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Турция
Германия - Турция: обзор матча 08 октября 2010
Германия
08.10.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Турция
42'
М. Клозе
79'
М. Озил
86'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Турция
Замена
М. Марин
️️️️
М. Озил
Замена
Какау
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Замена
К. Треш
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
С. Илдырым
️️️️
Н. Шахин
Замена
С. Шентюрк
️️️️
Х. Алтынтоп
+3
Желтая карточка
С. Четин
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Аурелио
Травма
М. Аурелио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
0
Эзер Хурмаджи
ЛЗ
0
Эмер Эрдоган
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ПЗ
21
Халил Алтынтоп
ЛВ
7
Мехмет Аурелио
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ЦП
0
Эмре Белезоглу
(К)
АП
7
Гекхан Генюл
ПВ
7
Нури Шахин
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Германия
12
Тим Визе
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Саша Ритер
ПЗ
15
Кристиан Треш
ЦП
21
Марко Марин
АП
16
Какау
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Турция
12
Хакан Арикан
ВР
0
Ибрахим Тораман
ЛЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
9
Семих Шентюрк
АП
22
Серкан Илдырым
ЦФ
17
Тунджай Шанли
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
14
Бадштубер
14
Вестерманн
0
Мертезакер
0
Лам
8
Кроос
6
Хедира
10
Подольски
10
Озил
0
Клозе
13
Мюллер
4-2-3-1
1
Демирель
22
Сариоглу
0
Эрдоган
2
Четин
0
Хурмаджи
7
Аурелио
6
Алтынтоп
7
Генюл
0
Белезоглу
21
Алтынтоп
7
Шахин
10
Подольски
15
Треш
15
Треш
10
Подольски
10
Озил
21
Марин
21
Марин
10
Озил
0
Клозе
16
Какау
16
Какау
0
Клозе
7
Шахин
22
Илдырым
22
Илдырым
7
Шахин
21
Алтынтоп
9
Шентюрк
9
Шентюрк
21
Алтынтоп
7
Аурелио
17
Шанли
17
Шанли
7
Аурелио
Остались в запасе
Германия
Турция
12
Тим Визе
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Саша Ритер
ПЗ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Хакан Арикан
ВР
0
Ибрахим Тораман
ЛЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Саша Ритер
ПЗ
23
Марио Гомес
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакан Арикан
ВР
0
Ибрахим Тораман
ЛЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Германия - Турция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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