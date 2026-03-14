Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Горица: обзор матча 14 марта 2026

Осиек
14.03.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Горица
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Горица
Конец матча
90'
+5'
Замена
Й. Мерсинай ️️️️ L. Jelenić
89'
Замена
M. Jovičić ️️️️ D. Bukvic
89'
Замена
Р. Гедес ️️️️ Ф. Карачич
89'
86'
Замена
E. Durakovic ️️️️ B. Bogojević
Замена
E. Hasić ️️️️ Б. Баришич
77'
77'
Замена
O. Bakić ️️️️ J. Pršir
Замена
S. Akere ️️️️ N. Omerović
65'
65'
Замена
А. Эрцег ️️️️ W. Sule
64'
Замена
T. Epailly ️️️️ Д. Павичич
Второй тайм
Желтая карточка
D. M. Mejia Moscoso
45'
45'
+1'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
3
Борна Баришич
(К) ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
39
D. Bukvic
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
11
Wisdom Sule
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
40
Fran Peček
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
Горица
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
64
T. Epailly
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
4-3-3
31
Маленица
3
Баришич
22
Юришич
26
29
Карачич
6
99
11
16
17
39
3-4-3
71
Матияс
45
Перич
4
Филипович
19
Чабрая
36
25
24
Павичич
8
11
10
22
26
5
Мерсинай
5
Мерсинай
26
3
Баришич
33
33
3
Баришич
29
Карачич
42
Гедес
42
Гедес
29
Карачич
11
57
57
11
39
98
98
39
24
Павичич
64
64
24
Павичич
25
32
32
25
10
7
7
10
11
50
Эрцег
50
Эрцег
11
Остались в запасе
Осиек
Горица
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
40
Fran Peček
ЦП
36
Jakov Dedic
ЦФ
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
40
Fran Peček
ЦП
36
Jakov Dedic
ЦФ
Остались в запасе
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Осиек - Горица
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
11
Офсайды
1
2
Количество передач
485
344
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
4024
Новости команд
Все
Осиек
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+