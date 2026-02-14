Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Вараждин: обзор матча 14 февраля 2026

Риека
14.02.2026, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Вараждин
20' Т. Дантас 48' A. Matej Jurić 61' Д. Петрович
90+1' S. Lesjak
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Вараждин
Конец матча
90' +1
ГОЛ! 3:1! S. Lesjak
Пас отдал I. Canjuga
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
84'
81'
Замена
N. Tepšić ️️️️ С. Илинкович
Замена
Г. Рукавина ️️️️ Т. Дантас
80'
80'
Травма
С. Илинкович
75'
Желтая карточка
М. Вук
Замена
М. Деветак ️️️️ С. Радельич
71'
Замена
C. Ouguehi ️️️️ А. Орек
71'
65'
Желтая карточка
Г. Сикошек
64'
Замена
I. Tavares ️️️️ A. Latković
64'
Замена
I. Canjuga ️️️️ L. Mamic
ГОЛ! 3:0! Д. Петрович
61'
Замена
А. Гояк ️️️️ Т. Фрук
59'
Замена
Д. Петрович ️️️️ A. Matej Jurić
59'
52'
Замена
S. Lesjak ️️️️ L. Škaričić
51'
Травма
L. Škaričić
ГОЛ! 2:0! A. Matej Jurić
Пас отдал Д. Аду-Аджей
48'
Желтая карточка
С. Радельич
46'
46'
Замена
С. Илинкович ️️️️ M. Marina
Второй тайм
45'
+3'
ГОЛ! 1:0! Т. Дантас
Пас отдал Т. Фрук
20'
Желтая карточка
A. Matej Jurić
11'
Пенальти не реализован! Т. Фрук
10'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
30
L. Posinkovic
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
38
I. Tavares
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Зломислич
6
Радельич
55
23
Ласицкас
45
Майсторович
22
Орек
26
Дантас
10
Фрук
77
18
Аду-Аджей
3-4-1-2
1
30
13
20
Сикошек
8
10
22
24
7
Вук
17
4
6
Радельич
34
Деветак
34
Деветак
6
Радельич
22
Орек
24
24
22
Орек
77
8
Петрович
8
Петрович
77
10
Фрук
14
Гояк
14
Гояк
10
Фрук
26
Дантас
11
Рукавина
11
Рукавина
26
Дантас
4
2
2
4
Илинкович
16
16
Илинкович
24
15
Илинкович
15
Илинкович
24
22
28
28
22
10
38
38
10
Остались в запасе
Риека
Вараждин
99
Aleksa Todorović
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
33
Josip Silić
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Риека - Вараждин
3
2
Всего ударов по воротам
26
18
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
8
6
Офсайды
1
2
Количество передач
331
285
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
4.23
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
3431
Новости команд
Все
Риека
Вараждин
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+