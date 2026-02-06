Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Горица: обзор матча 06 февраля 2026

Локомотива
06.02.2026, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Горица
12' М. Паяч (П) 22' B. Boskovic 47' A. Stojaković
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Горица
Конец матча
Замена
L. Dajčer ️️️️ D. Vukovic
90' +5
Замена
M. Situm ️️️️ F. Posavac
90' +5
90'
+9'
Замена
M. Boune ️️️️ M. Sušak
84'
82'
Замена
T. Epailly ️️️️ Z. Trontelj
Замена
T. Jukić ️️️️ Д. Каменович
73'
Замена
I. Katić ️️️️ M. Subotić
73'
72'
Замена
Д. Павичич ️️️️ L. Vrzić
71'
Пенальти не реализован! F. Cuic
63'
Замена
M. Leš ️️️️ Я. Филипович
63'
Замена
W. Sule ️️️️ I. Pozo
62'
Травма
Я. Филипович
55'
Пенальти не реализован! J. Pršir
ГОЛ! 3:0! A. Stojaković
Пас отдал M. Sušak
47'
46'
Замена
B. Bogojević ️️️️ I. Fiolić
Второй тайм
45' +3
Желтая карточка
J. Pršir
45'
+2'
Желтая карточка
M. Sušak
44'
ГОЛ! 2:0! B. Boskovic
22'
17'
Желтая карточка
I. Pozo
ГОЛ с пенальти! 1:0! М. Паяч
12'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
10
F. Cuic
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
5
Tino Jukić
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
25
Gentrit Salihu
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Горица
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
11
Wisdom Sule
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4-4-3
33
Каменович
6
19
20
Колингер
6
17
Паяч
11
10
30
15
12
3-3-4
71
Матияс
45
Перич
4
Филипович
19
Чабрая
36
8
18
22
10
20
10
33
Каменович
5
5
33
Каменович
11
13
13
11
30
30
30
30
10
24
24
10
19
18
18
19
22
64
64
22
20
24
Павичич
24
Павичич
20
18
25
25
18
8
11
11
8
4
Филипович
5
5
4
Филипович
Остались в запасе
Локомотива
Горица
32
Luka Savatovic
ВР
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
25
Gentrit Salihu
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
4
Leonardo Sigali
ЦЗ
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
25
Gentrit Salihu
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Остались в запасе
30
Darijan Žarkov
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Локомотива - Горица
1
2
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
15
10
Офсайды
0
1
Количество передач
260
498
Сейвы
4
3
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
120
Новости команд
Все
Локомотива
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+