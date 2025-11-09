Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Риека: обзор матча 09 ноября 2025

Вараждин
09.11.2025, воскресенье, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Риека
15' L. Mamic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Риека
Конец матча
Замена
R. Abdullazada ️️️️ L. Mamic
90'
Замена
М. Барач ️️️️ V. Jovanov
90'
90'
+4'
80'
Замена
A. Matej Jurić ️️️️ С. Радельич
Замена
Д. Пуцлин ️️️️ A. Latković
78'
Желтая карточка
T. Duvnjak
74'
70'
Замена
С. Виньято ️️️️ D. Thaqi
Замена
M. Antunović ️️️️ М. Вук
67'
63'
Замена
Н. Янкович ️️️️ Д. Чоп
63'
Замена
А. Орек ️️️️ B. Bogojević
62'
Замена
Д. Аду-Аджей ️️️️ Т. Фрук
59'
Желтая карточка
B. Bogojević
58'
Желтая карточка
Д. Петрович
53'
Желтая карточка
Т. Фрук
Второй тайм
45'
+2'
ГОЛ! 1:0! L. Mamic
Пас отдал A. Latković
15'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
11
Mate Antunović
ЦФ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Самуэле Виньято
АП
4
Нико Янкович
АП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
4-4-1-1
1
16
3
25
5
Ба
8
10
22
28
7
Вук
4
2-4-4
13
Зломислич
23
Ласицкас
6
Радельич
8
Петрович
26
Дантас
10
Фрук
25
34
Деветак
17
Менало
25
9
Чоп
3
44
Барач
44
Барач
3
10
6
Пуцлин
6
Пуцлин
10
7
Вук
11
11
7
Вук
22
19
19
22
25
22
Орек
22
Орек
25
25
19
Виньято
19
Виньято
25
9
Чоп
4
Янкович
4
Янкович
9
Чоп
6
Радельич
77
77
6
Радельич
10
Фрук
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
10
Фрук
Остались в запасе
Вараждин
Риека
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
7
Marko Dabro
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Вараждин - Риека
1
3
Всего ударов по воротам
9
32
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
14
13
Количество передач
269
534
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
2
18
Удары из пределов штрафной
5
22
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1923
Новости команд
Все
Вараждин
Риека
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+