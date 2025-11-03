Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Локомотива: обзор матча 03 ноября 2025

Горица
03.11.2025, понедельник, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Локомотива
4' I. Pozo 6' A. Stojaković (АГ) 33' J. Pršir 77' O. Bakić
8' Д. Матияс (АГ)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Локомотива
Завершен
Желтая карточка
Давор Матияс
90' +2
90'
+2'
Замена
M. Gashi ️️️️➡️️ F. Cuic
84'
Замена
Stjepan Kucis ️️️️➡️️ Jurica Pršir
84'
ГОЛ! 4:1! Ognjen Bakić
Пас отдал Jurica Pršir
77'
Желтая карточка
F. Cuic
73'
73'
Замена
Яков-Антон Василь ️️️️➡️️ Matija Subotić
Замена
Ognjen Bakić ️️️️➡️️ Ivan Fiolić
72'
63'
Желтая карточка
Домагой Антолич
46'
Замена
B. Boskovic ️️️️➡️️ Tino Jukić
46'
Замена
Домагой Антолич ️️️️➡️️ Ivan Katić
45'
+3'
43'
Замена
Марко Вешович ️️️️➡️️ Марин Леовац
42'
Травма
Марин Леовац
40'
Замена
Mirko Sušak ️️️️➡️️ Fabijan Krivak
39'
Травма
Fabijan Krivak
ГОЛ! 3:1! Jurica Pršir
Пас отдал Z. Trontelj
33'
Замена
Стефан Перич ️️️️➡️️ Mateo Leš
21'
Травма
Mateo Leš
20'
Желтая карточка
Mateo Leš
17'
8'
ГОЛ в свои ворота! 2:1! Давор Матияс
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Aleks Stojaković
6'
ГОЛ! 1:0! Iker Pozo
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
10
Jurica Pršir
ЦФ
10
F. Cuic
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Локомотива
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
15
Aleks Stojaković
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Горица
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
11
Silvio Goričan
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
2-3-5
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
8
36
18
22
10
10
5
20
4-3-4
20
Колингер
6
5
22
Леовац
24
10
23
30
18
12
15
5
45
Перич
45
Перич
5
18
7
7
18
10
14
14
10
10
99
99
10
22
Леовац
23
Вешович
23
Вешович
22
Леовац
23
11
11
23
5
6
6
5
24
8
Антолич
8
Антолич
24
10
29
Василь
29
Василь
10
Остались в запасе
Горица
Локомотива
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
32
Luka Savatovic
ВР
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
11
Silvio Goričan
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
27
Noa Godec
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
11
Silvio Goričan
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Горица - Локомотива
3
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
11
17
Офсайды
2
1
Количество передач
257
501
Сейвы
1
4
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
882
Новости команд
Все
Горица
Локомотива
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+