Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Вуковар: обзор матча 01 ноября 2025

Истра 1961
01.11.2025, суббота, 20:45
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Вуковар
10' Э. Фредериксен
13' R. Gonzalez
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Вуковар
Завершен
90' +1
Замена
️️️️➡️️ J. Puljic
90'
+3'
89'
Желтая карточка
J. Puljic
88'
Замена
Vito Čaić ️️️️➡️️ Alen Jurilj
Замена
Alejandro Jay ️️️️➡️️ Вилле Коски
85'
Травма
Вилле Коски
84'
Замена
Danijel Dejan Djuric ️️️️➡️️ S. Loncar
69'
Замена
Смаил Превляк ️️️️➡️️ Israel Ayuma
59'
Замена
Antonio Maurić ️️️️➡️️ Vinko Rozić
59'
Замена
Filip Taraba ️️️️➡️️ Марсель Хайстер
46'
Травма
Марсель Хайстер
45'
45'
+2'
13'
ГОЛ! 1:1! R. Gonzalez
Пас отдал L. Banovec
ГОЛ! 1:0! Эмиль Фредериксен
Пас отдал Самсон Лавал
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
10
S. Loncar
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Самсон Лавал
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
16
K. Pavicic
ЦЗ
91
M. Ticinovic
ЦЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
10
R. Gonzalez
ЦП
28
L. Banovec
ЦП
19
Alen Jurilj
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Вуковар
12
Dominik Damjanović
ВР
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
4
D. Mulac
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
3-4-1-2
1
3
26
Хайстер
15
Марешич
10
18
7
5
Радошевич
17
Фредериксен
70
Лавал
16
Коски
4-4-2
1
34
16
91
7
Чалханоглу
77
Шабани
10
28
6
21
19
26
Хайстер
24
24
26
Хайстер
16
Коски
23
23
16
Коски
7
8
8
7
18
9
Превляк
9
Превляк
18
10
22
22
10
19
13
13
19
Остались в запасе
Истра 1961
Вуковар
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
12
Dominik Damjanović
ВР
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
4
D. Mulac
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
Остались в запасе
12
Dominik Damjanović
ВР
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
4
D. Mulac
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Истра 1961 - Вуковар
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
6
Офсайды
3
2
Количество передач
447
347
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
2209
Новости команд
Все
Истра 1961
Вуковар
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+