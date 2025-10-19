Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Вараждин: обзор матча 19 октября 2025

Горица
19.10.2025, воскресенье, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Вараждин
76' J. Pršir (П)
7' I. Mamut (П) 36' L. Škaričić 47' A. Latković
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Вараждин
Завершен
83'
Замена
Marko Dabro ️️️️➡️️ Aleksa Latković
83'
Замена
Novak Tepšić ️️️️➡️️ Mario Mladenovski
Замена
Ivan Fiolić ️️️️➡️️ E. Durakovic
82'
Замена
Домагой Павичич ️️️️➡️️ Стефан Перич
81'
78'
Желтая карточка
Aleksa Latković
77'
Замена
Vane Jovanov ️️️️➡️️ Frane Maglica
ГОЛ с пенальти! 1:3! Jurica Pršir
76'
69'
Замена
Mario Marina ️️️️➡️️ L. Mamic
69'
Замена
Mate Antunović ️️️️➡️️ Ivan Mamut
63'
Желтая карточка
Mario Mladenovski
Замена
M. Gashi ️️️️➡️️ Luka Vrzić
61'
Замена
Ante Kavelj ️️️️➡️️ Ognjen Bakić
61'
47'
ГОЛ! 0:3! Aleksa Latković
Пас отдал Ivan Mamut
Замена
F. Cuic ️️️️➡️️ Анте Эрцег
46'
41'
Желтая карточка
Ivan Mamut
36'
ГОЛ! 0:2! Luka Škaričić
Желтая карточка
Яков Филипович
35'
Желтая карточка
Марьян Чабрая
24'
24'
Желтая карточка
Leon Belcar
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Ivan Mamut
Желтая карточка
Стефан Перич
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
Jurica Pršir
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Frane Maglica
ЦЗ
28
Leon Belcar
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
22
L. Mamic
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Горица
30
Darijan Žarkov
ВР
98
Fran Kasumović
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
36
Ante Kavelj
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
10
F. Cuic
ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Вараждин
21
Teo Novak
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
11
Mate Antunović
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
3-3-4
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
7
8
32
22
50
Эрцег
20
10
4-3-3
1
5
Ба
25
23
13
28
8
10
22
17
4
7
36
36
7
45
Перич
24
Павичич
24
Павичич
45
Перич
32
18
18
32
50
Эрцег
10
10
50
Эрцег
20
99
99
20
13
16
16
13
23
3
3
23
22
24
24
22
17
11
11
17
10
7
7
10
Остались в запасе
Горица
Вараждин
30
Darijan Žarkov
ВР
98
Fran Kasumović
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
21
Teo Novak
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
30
Darijan Žarkov
ВР
98
Fran Kasumović
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
29
Vanja Pelko
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Остались в запасе
21
Teo Novak
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Горица - Вараждин
3
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
15
Офсайды
4
1
Количество передач
532
354
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
1163
Новости команд
Все
Горица
Вараждин
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+