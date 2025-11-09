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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - ФКСБ
Херманнштадт - ФКСБ: обзор матча 09 ноября 2025
Херманнштадт
09.11.2025, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 16 тур
3 : 3
Завершен
ФКСБ
26'
A. Chitu
54'
A. Chitu
87'
L. Stancu
4'
М. Тиам
63'
Д. Микулеску
90+3'
Д. Политик
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - ФКСБ
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Даниэль Граовац
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Деннис Политик
90'
+5'
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
D. Albu
89'
ГОЛ! 3:2!
L. Stancu
Пас отдал
Сергиу Бус
87'
85'
Замена
Деннис Политик
️️️️➡️️
Давид Микулеску
81'
Вторая желтая
Даниэл Бирлигеа
79'
Желтая карточка
Даниэл Бирлигеа
Замена
Сергиу Бус
️️️️➡️️
A. Chitu
79'
Замена
Жаир
️️️️➡️️
Cristian Neguț
79'
72'
Гол отменен - офсайд
Даниэл Бирлигеа
69'
Замена
Октавиан Попеску
️️️️➡️️
Мамаду Тиам
Замена
Ionuț Biceanu
️️️️➡️️
Alexandru Oroian
69'
63'
ГОЛ! 2:2!
Давид Микулеску
Пас отдал
Ристо Радунович
61'
Замена
Alexandru Stoian
️️️️➡️️
Ionut Cercel
ГОЛ! 2:1!
A. Chitu
Пас отдал
L. Stancu
54'
46'
Замена
Даниэл Бирлигеа
️️️️➡️️
Михай Ликсандру
45'
+2'
ГОЛ! 1:1!
A. Chitu
Пас отдал
Cristian Neguț
26'
Желтая карточка
Antoni Ivanov
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
Мамаду Тиам
Пас отдал
Юри Чизотти
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
77
L. Stancu
ЦП
24
Antoni Ivanov
ЦП
8
D. Albu
ЦП
10
Cristian Neguț
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
23
Ionut Cercel
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
29
Ionuț Biceanu
ЦП
7
Жаир
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
21
Diogo Batista
ЦП
20
Ianis Gindila
ЦП
17
Patrick Vuc
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
23
Ianis Mihart
ЦФ
ФКСБ
34
Михай Удря
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
6
Andrei Dăncuş
ЦЗ
42
Баба Альхассан
ОП
6
Малком Эджума
ОП
8
Адриан Шут
ОП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
37
Октавиан Попеску
ЛВ
22
Михай Тома
ЛВ
20
Деннис Политик
ЛФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
4-3-3
31
3
Каро
51
98
5
77
24
8
9
66
10
3-1-3-2-1
38
Зима
4
Граовац
30
Нгезана
33
Радунович
16
Ликсандру
23
31
Чизотти
27
Олару
11
Микулеску
10
Тэнасе
93
Тиам
51
29
29
51
10
7
Жаир
7
Жаир
10
9
11
Бус
11
Бус
9
8
19
19
8
16
Ликсандру
9
Бирлигеа
9
Бирлигеа
16
Ликсандру
93
Тиам
37
Попеску
37
Попеску
93
Тиам
11
Микулеску
20
Политик
20
Политик
11
Микулеску
23
90
90
23
Остались в запасе
Херманнштадт
ФКСБ
22
Ionuţ Pop
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
21
Diogo Batista
ЦП
20
Ianis Gindila
ЦП
17
Patrick Vuc
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
23
Ianis Mihart
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
34
Михай Удря
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
6
Andrei Dăncuş
ЦЗ
42
Баба Альхассан
ОП
6
Малком Эджума
ОП
8
Адриан Шут
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
21
Diogo Batista
ЦП
20
Ianis Gindila
ЦП
17
Patrick Vuc
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
23
Ianis Mihart
ЦФ
Остались в запасе
34
Михай Удря
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
6
Andrei Dăncuş
ЦЗ
42
Баба Альхассан
ОП
6
Малком Эджума
ОП
8
Адриан Шут
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Херманнштадт - ФКСБ
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
17
Офсайды
1
2
Количество передач
279
564
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Посещаемость:
8351
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