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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Нанси
Сент-Этьен - Нанси: обзор матча 22 ноября 2025
Сент-Этьен
22.11.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 2, 15 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
27'
И. Кардона
51'
Ф. Тардье (П)
57'
B. Bokangu (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Нанси
Завершен
90'
+5'
Замена
D. N'Guessan
️️️️➡️️
Ирвин Кардона
84'
Желтая карточка
Жоау Феррейра
82'
79'
Замена
Oumar Sidibe
️️️️➡️️
Walid Bouabdelli
Замена
Igor Miladinović
️️️️➡️️
Эмен Муэффек
79'
67'
Замена
A. Dabasse
️️️️➡️️
B. Bokangu
63'
Желтая карточка
Zakaria Ztouti
58'
Замена
Zakaria Ztouti
️️️️➡️️
C. Suljic
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
B. Bokangu
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Флориан Тардье
51'
46'
Замена
J. Evans
️️️️➡️️
N. Saint-Ruf
Желтая карточка
Августин Боакье
45'
+3
45'
Травма
N. Saint-Ruf
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Ирвин Кардона
Пас отдал
Зурико Давиташвили
27'
21'
Желтая карточка
R. Bamba
15'
Желтая карточка
M. Carlier
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
3
Микаэль Наде
ЦЗ
19
Эбенезер Аннан
ЦЗ
29
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
10
Флориан Тардье
ОП
20
Августин Боакье
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нанси
1
Enzo Basilio
ВР
44
Enzo Tacafred
ЦЗ
21
E. Mendy
ЦЗ
14
N. Saint-Ruf
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
8
Walid Bouabdelli
ЦП
5
C. Suljic
ЦП
23
R. Bamba
ЦП
17
M. Carlier
ЦП
20
B. Bokangu
ЦФ
6
T. Bouriaud
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
28
Igor Miladinović
ЦП
31
Nadir El Jamali
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
25
D. N'Guessan
ЦФ
Нанси
30
Жоффри Лембе
ВР
19
Мартин Эксперьянс
ЦЗ
12
A. Julloux
ЦЗ
14
Oumar Sidibe
ЦП
10
A. Dabasse
ЦФ
26
Zakaria Ztouti
ЦФ
22
J. Evans
ЦФ
3-4-2-1
30
Ларсоннер
6
Бернауэр
3
Наде
19
Аннан
13
Феррейра
5
Жабер
10
Тардье
29
Муэффек
22
Давиташвили
20
Боакье
7
Кардона
4-4-2
1
21
14
4
Фернандес
44
5
23
17
8
6
20
29
Муэффек
28
28
29
Муэффек
7
Кардона
25
25
7
Кардона
8
14
14
8
20
10
10
20
5
26
26
5
14
22
22
14
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нанси
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
31
Nadir El Jamali
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
30
Жоффри Лембе
ВР
19
Мартин Эксперьянс
ЦЗ
12
A. Julloux
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
39
Kevin Pedro
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
31
Nadir El Jamali
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
Остались в запасе
30
Жоффри Лембе
ВР
19
Мартин Эксперьянс
ЦЗ
12
A. Julloux
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Сент-Этьен - Нанси
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
20
Офсайды
1
1
Количество передач
672
288
Сейвы
2
0
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Посещаемость:
24460
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0 : 0
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3 : 2
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