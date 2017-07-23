Введите ваш ник на сайте
Млада Болеслав - Яблонец: обзор матча 23 июля 2017

Млада Болеслав
23.07.2017, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Яблонец
Статистика матча Млада Болеслав - Яблонец
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
28 ноября 2024, 21:50
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
1 : 1
21.09.2025
Баник
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
3 : 2
14.09.2025
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
2 : 3
13.09.2025
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
1 : 3
30.08.2025
Славия
