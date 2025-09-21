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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Зимбру - Шериф
Зимбру - Шериф: обзор матча 21 сентября 2025
Зимбру
21.09.2025, воскресенье, 19:00
Молдова. Суперлига. Осень, 13 тур
2 : 0
Завершен
Шериф
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Зимбру
Шериф
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
2025.11.06 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:23
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 10:21
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 09:29
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 10:21
«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 15:50
«Астана» – «Зимбру»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.6
2025.07.23 11:34
Восьмикратный чемпион Молдавии «Зимбру» прекратил существование
2020.03.03 19:47
8
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
2025.11.06 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
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Последние матчи
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Зимбру
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Зимбру
3 : 1
18.04.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
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