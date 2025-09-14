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Шериф - Петрокуб: обзор матча 14 сентября 2025

Шериф
14.09.2025, воскресенье, 19:00
Молдова. Суперлига. Осень, 12 тур
2 : 0
Завершен
Петрокуб
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Шериф - Петрокуб
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Новости команд
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Шериф
Петрокуб
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
2025.11.06 12:02
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
2025.09.10 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
2025.09.10 23:19
6
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:23
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:17
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
2025.11.06 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
2025.09.10 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
2025.09.10 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:40
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Последние матчи
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Шериф
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
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