Главная
Расписание матчей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Аль-Нажма - Аль-Шабаб
Аль-Нажма - Аль-Шабаб: онлайн-трансляция 21 мая 2026
Аль-Нажма
21.05.2026, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
- : -
Не начался
Аль-Шабаб
Матч
Таблица
Статистика матча Аль-Нажма - Аль-Шабаб
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Аль-Нажма
Аль-Шабаб
В «Зените» подтвердили переговоры с «Васко да Гама» об аренде защитника
20 августа, 20:08
4
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»
7 августа, 10:19
4
«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА
3 августа, 13:25
3
Семак сообщил, что три игрока «Зенита» ищут новые команды
1 августа, 18:18
10
Защитник «Зенита» может перейти в клуб АПЛ
1 августа, 14:14
3
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Последние матчи
Все
Аль-Нажма
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 2
26.05.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
20.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Рияд
1 : 3
15.05.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
11.05.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фат
3 : 1
01.05.2025
Аль-Шабаб
