Абердин - Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: онлайн-трансляция 11 апреля 2026
Абердин
11.04.2026, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
- : -
Не начался
Хиберниан
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Абердин - Хиберниан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Абердин
Хиберниан
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
Экс-спартаковец МакГиди завершил карьеру
17 октября 2024, 17:34
2
Яковлев назвал экс-игрока «Спартака», который выпивал бутылку виски за пять минут: «Для него это как вода»
11 октября 2024, 13:44
10
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
«Ливерпуль» купил за 7,5 миллиона защитника «Абердина» Рэмзи
19 июня 2022, 14:14
1
«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой
25 февраля 2022, 17:23
2
Судья матча «Ливингстон» – «Абердин» показал 14 желтых карточек и одну красную
5 февраля 2022, 20:25
«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62
30 июля, 20:29
Экс-спартаковец МакГиди завершил карьеру
17 октября 2024, 17:34
2
Яковлев назвал экс-игрока «Спартака», который выпивал бутылку виски за пять минут: «Для него это как вода»
11 октября 2024, 13:44
10
The Sun: защитник «Хиберниана» Портеус – январская цель «Краснодара»
12 декабря 2021, 13:12
Агент Нисбета подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака»
5 июля 2021, 09:52
1
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Селтик
- : -
23.08.2025
Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
- : -
23.08.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
23.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
- : -
23.08.2025
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
- : -
23.08.2025
Абердин
Последние матчи
Абердин
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 3
14.08.2025
Партизан
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Лига конференций, 3 раунд
Партизан
0 : 2
07.08.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 0
11.05.2025
Абердин
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 3
14.08.2025
Партизан
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
Лига конференций, 3 раунд
Партизан
0 : 2
07.08.2025
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.08.2025
Хиберниан
Лига Европы, 2 раунд
Хиберниан
1 : 2
31.07.2025
Мидтьюлланд
Архив
