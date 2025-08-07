Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Дифферданж - Левадия
Дифферданж - Левадия: обзор матча 07 августа 2025
Дифферданж
07.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 3
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Левадия
14'
A. Musaba
20'
М. Айнсалу
52'
A. Musaba
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Дифферданж - Левадия
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Aleksandr Zakarliuka
90'
Желтая карточка
Victory Iboro
90'
Замена
Роберт Кирсс
️️️️➡️️
Марк Оливер Рооснупп
90'
Замена
Aleksandr Zakarliuka
️️️️➡️️
João Pedro
Замена
Ronaldo Camará
️️️️➡️️
Geoffrey Franzoni
88'
Замена
El Idrissi
️️️️➡️️
Rafa Pinto
82'
71'
Замена
Tanel Tammik
️️️️➡️️
Michael Schjonning-Larsen
71'
Замена
Бубакарр Тамбеду
️️️️➡️️
Alexandre
Замена
Luis Jakobi
️️️️➡️️
A. Abreu
60'
Желтая карточка
Rafa Pinto
56'
52'
ГОЛ! 0:3!
A. Musaba
Пас отдал
João Pedro
44'
Замена
Alexandre
️️️️➡️️
Til Mavretič
Желтая карточка
Кевин Д'Анцико
23'
20'
ГОЛ! 0:2!
Михкель Айнсалу
14'
ГОЛ! 0:1!
A. Musaba
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дифферданж
84
Felipe
ВР
4
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
5
Théo Brusco
ЦЗ
14
Juan Bedouret
ЦЗ
55
Leandro
ЦП
20
Rafa Pinto
ЦП
23
Самир Хаджи
ЦФ
25
Geoffrey Franzoni
ЦФ
7
Boris Mfoumou
ЦФ
32
D. Lempereur
ЦФ
10
A. Abreu
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
35
Victory Iboro
ЦЗ
7
Эдгар Тур
ПЗ
15
Til Mavretič
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
28
Carlos Torres
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
36
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Дифферданж
22
Alexandre Van Buggenhout
ВР
26
Fonseca Mendes
ЦЗ
17
Marceu Soares Delgado
ЦП
9
Andreas Buch
ЦП
88
Pedro Mendes Alves
ЦП
58
Ronaldo Camará
ЦП
39
Luis Jakobi
ЦП
66
João Claudio Gomes Ricciulli
ЦФ
45
Paulo Rafael Ribeiro
ЦФ
34
El Idrissi
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Левадия
1
Oliver Ani
ВР
71
Kauã Davi
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
4
Tanel Tammik
ЦЗ
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
14
Эрнест Агиири
ЛВ
23
Франк Ливак
ЦФ
18
Alexandre
ЦФ
77
Венделл Кравейро
ЦФ
41
Maksimilian Skvortsov
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
9
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
3-2-5
84
4
Д'Анцико
5
14
55
20
25
10
32
7
23
Хаджи
3-4-3
99
Валлнер
7
Тур
35
2
11
Айнсалу
28
6
Пеетсон
15
36
19
5
Рооснупп
9
9
25
58
58
25
10
39
39
10
20
34
34
20
2
4
4
2
36
24
24
36
15
18
18
15
5
Рооснупп
17
Кирсс
17
Кирсс
5
Рооснупп
9
Тамбеду
9
Тамбеду
Остались в запасе
Дифферданж
Левадия
22
Alexandre Van Buggenhout
ВР
26
Fonseca Mendes
ЦЗ
17
Marceu Soares Delgado
ЦП
88
Pedro Mendes Alves
ЦП
66
João Claudio Gomes Ricciulli
ЦФ
45
Paulo Rafael Ribeiro
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
1
Oliver Ani
ВР
71
Kauã Davi
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
14
Эрнест Агиири
ЛВ
23
Франк Ливак
ЦФ
77
Венделл Кравейро
ЦФ
41
Maksimilian Skvortsov
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
22
Alexandre Van Buggenhout
ВР
26
Fonseca Mendes
ЦЗ
17
Marceu Soares Delgado
ЦП
88
Pedro Mendes Alves
ЦП
66
João Claudio Gomes Ricciulli
ЦФ
45
Paulo Rafael Ribeiro
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Остались в запасе
1
Oliver Ani
ВР
71
Kauã Davi
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
14
Эрнест Агиири
ЛВ
23
Франк Ливак
ЦФ
77
Венделл Кравейро
ЦФ
41
Maksimilian Skvortsov
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Дифферданж - Левадия
2
2
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal de Differdange, Differdange
Новости команд
Все
Дифферданж
Левадия
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:34
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:29
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:48
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:40
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:34
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:48
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля, 08:00
Больше новостей
Последние матчи
Все
Дифферданж
Левадия
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 22 тур
Левадия
2 : 0
01.08.2025
Курессааре
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 2
29.07.2025
Левадия
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
0 : 1
23.07.2025
Дифферданж
Лига чемпионов, 1 раунд
Дифферданж
2 : 3
15.07.2025
Дрита
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 22 тур
Левадия
2 : 0
01.08.2025
Курессааре
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 2
29.07.2025
Левадия
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 0
23.07.2025
Иберия 1999
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: