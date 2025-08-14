Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Левадия - Дифферданж
Левадия - Дифферданж: обзор матча 14 августа 2025
Левадия
14.08.2025, четверг, 19:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Дифферданж
92'
Б. Тамбеду
89'
A. Buch
105+2'
A. Buch
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Левадия - Дифферданж
Завершен
120'
+5
Желтая карточка
Felipe
120'
+2
Замена
️️️️➡️️
Théo Brusco
Желтая карточка
Carlos Torres
114'
112'
Желтая карточка
El Idrissi
Вторая желтая
Victory Iboro
107'
105'
+2
ГОЛ! 1:2!
Andreas Buch
Пас отдал
D. Lempereur
Желтая карточка
Victory Iboro
103'
Замена
Kauã Davi
️️️️➡️️
Эдгар Тур
98'
ГОЛ! 1:1!
Бубакарр Тамбеду
92'
89'
ГОЛ! 0:1!
Andreas Buch
Замена
Бубакарр Тамбеду
️️️️➡️️
A. Musaba
84'
81'
Замена
Andreas Buch
️️️️➡️️
Boris Mfoumou
81'
Замена
El Idrissi
️️️️➡️️
Geoffrey Franzoni
Замена
Роберт Кирсс
️️️️➡️️
Марк Оливер Рооснупп
74'
Замена
Tanel Tammik
️️️️➡️️
Михкель Айнсалу
74'
72'
Замена
Ludovic Rauch
️️️️➡️️
Rafa Pinto
72'
Замена
A. Abreu
️️️️➡️️
Juan Bedouret
Замена
Эрнест Агиири
️️️️➡️️
João Pedro
65'
59'
Желтая карточка
Juan Bedouret
46'
Замена
Luis Jakobi
️️️️➡️️
Ronaldo Camará
Желтая карточка
Til Mavretič
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
35
Victory Iboro
ЦЗ
2
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
7
Эдгар Тур
ПЗ
28
Carlos Torres
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
15
Til Mavretič
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
36
João Pedro
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Дифферданж
84
Felipe
ВР
5
Théo Brusco
ЦЗ
14
Juan Bedouret
ЦЗ
4
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
58
Ronaldo Camará
ЦП
55
Leandro
ЦП
20
Rafa Pinto
ЦП
25
Geoffrey Franzoni
ЦФ
32
D. Lempereur
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
7
Boris Mfoumou
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Левадия
1
Oliver Ani
ВР
4
Tanel Tammik
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
71
Kauã Davi
ЦЗ
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
14
Эрнест Агиири
ЛВ
23
Франк Ливак
ЦФ
77
Венделл Кравейро
ЦФ
41
Maksimilian Skvortsov
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
9
Бубакарр Тамбеду
ЦФ
Дифферданж
22
Alexandre Van Buggenhout
ВР
26
Fonseca Mendes
ЦЗ
17
Marceu Soares Delgado
ЦП
39
Luis Jakobi
ЦП
88
Pedro Mendes Alves
ЦП
21
Ludovic Rauch
ЦП
9
Andreas Buch
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
34
El Idrissi
ЦФ
66
João Claudio Gomes Ricciulli
ЦФ
10
A. Abreu
ЦФ
3-4-3
99
Валлнер
35
2
7
Тур
28
15
6
Пеетсон
11
Айнсалу
5
Рооснупп
19
36
3-3-4
84
5
14
4
Д'Анцико
58
55
20
7
23
Хаджи
32
25
11
Айнсалу
4
4
11
Айнсалу
7
Тур
71
71
7
Тур
36
14
Агиири
14
Агиири
36
5
Рооснупп
17
Кирсс
17
Кирсс
5
Рооснупп
19
9
Тамбеду
9
Тамбеду
19
58
39
39
58
20
21
21
20
7
9
9
7
25
34
34
25
14
10
10
14
Остались в запасе
Левадия
Дифферданж
1
Oliver Ani
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
77
Венделл Кравейро
ЦФ
41
Maksimilian Skvortsov
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
22
Alexandre Van Buggenhout
ВР
26
Fonseca Mendes
ЦЗ
17
Marceu Soares Delgado
ЦП
88
Pedro Mendes Alves
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
66
João Claudio Gomes Ricciulli
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Остались в запасе
1
Oliver Ani
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
77
Венделл Кравейро
ЦФ
41
Maksimilian Skvortsov
ЦФ
Остались в запасе
22
Alexandre Van Buggenhout
ВР
26
Fonseca Mendes
ЦЗ
17
Marceu Soares Delgado
ЦП
88
Pedro Mendes Alves
ЦП
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
66
João Claudio Gomes Ricciulli
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Главный тренер
Педру Резенде
Статистика матча Левадия - Дифферданж
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Информация о матче
Главный судья:
Antoni Bandić, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
A. Le Coq Arena, Tallinn
Новости команд
Все
Левадия
Дифферданж
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:34
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:29
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:48
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:34
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:48
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля, 08:00
«Дифферданж» – «Дрита»: прогноз на матч 15 июля с 64% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:29
Прогноз на точный счeт матча «Дифферданж» – «Дрита»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:40
Больше новостей
Последние матчи
Все
Левадия
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 22 тур
Левадия
2 : 0
01.08.2025
Курессааре
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 2
29.07.2025
Левадия
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 22 тур
Левадия
2 : 0
01.08.2025
Курессааре
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 2
29.07.2025
Левадия
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 0
23.07.2025
Иберия 1999
Лига конференций, 3 раунд
Левадия
1 : 3
14.08.2025
Дифферданж
Лига конференций, 3 раунд
Дифферданж
2 : 3
07.08.2025
Левадия
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
0 : 1
23.07.2025
Дифферданж
Лига чемпионов, 1 раунд
Дифферданж
2 : 3
15.07.2025
Дрита
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: