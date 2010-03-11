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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Вердер
Валенсия - Вердер: обзор матча 11 марта 2010
Валенсия
11.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Вердер
57'
Х. Мата
24'
Т. Фрингс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вердер
Желтая карточка
Т. Визе
Замена
Р. Бараха
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Налдо
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Мата
Замена
Д. Йенсен
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Т. Боровски
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Красная карточка
Э. Банега
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
П. Пасанен
Замена
Ж. Альба
️️️️
Алексис
Желтая карточка
Т. Фрингс
Желтая карточка
Т. Боровски
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Фрингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Аарон Хант
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Вердер
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Санчес
4
Алексис
5
Деальберт
4
Наварро
23
Мигел
24
Марчена
11
Банега
19
Эрнандес
21
Сильва
64
Мата
7
Вилья
4-3-2-1
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
14
Хант
6
Боровски
0
Фрингс
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
4
Алексис
18
Альба
18
Альба
4
Алексис
7
Вилья
0
Бараха
0
Бараха
7
Вилья
64
Мата
17
Хоакин
17
Хоакин
64
Мата
22
Марин
44
Баргфреде
44
Баргфреде
22
Марин
10
Озил
7
Йенсен
7
Йенсен
10
Озил
Остались в запасе
Валенсия
Вердер
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Валенсия - Вердер
2
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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