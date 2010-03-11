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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 11 марта 2010
Атлетико
11.03.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
+4
Желтая карточка
К. Салейру
Замена
К. Салейру
️️️️
Лиедсон
Красная карточка
Тонел
Замена
А. Силва
️️️️
М. Велозу
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Р. Гарсия
Замена
П. Силва
️️️️
Б. Перейринья
Желтая карточка
Б. Перейринья
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Симау
Желтая карточка
М. Велозу
Вторая желтая
Л. Грими
Замена
Х. Валера
️️️️
Л. Переа
12'
10'
Желтая карточка
Л. Грими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
2
Марат Измайлов
ЛВ
4
Педру Мендеш
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
АП
25
Бруну Перейринья
ПВ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Спортинг
16
Тьягу
ВР
0
Педро Силва
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Симау
14
Гарсия
12
Ассунсао
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-2-3-1
1
Патрисиу
78
Абел
4
Полга
4
Тонел
5
Грими
4
Мендеш
44
Велозу
25
Перейринья
8
Моутинью
2
Измайлов
19
Лиедсон
21
Переа
20
Валера
20
Валера
21
Переа
14
Гарсия
14
Хурадо
14
Хурадо
14
Гарсия
20
Симау
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Симау
25
Перейринья
0
Силва
0
Силва
25
Перейринья
44
Велозу
15
Силва
15
Силва
44
Велозу
19
Лиедсон
29
Салейру
29
Салейру
19
Лиедсон
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
16
Тьягу
ВР
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Атлетико - Спортинг
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:50 (прямая)
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