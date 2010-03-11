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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Вольфсбург
Рубин - Вольфсбург: обзор матча 11 марта 2010
Рубин
11.03.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
29'
К. Нобоа
68'
З. Мисимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Вольфсбург
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Дежага
️️️️
О. Мартинс
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Р. Муравски
️️️️
М. Сибайя
ГОЛ! 1:1!
З. Мисимович
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Пас отдал
М. Сибайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
99
Хасан Кабзе
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Джулиан Кламт
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
5
Даниель Райхе
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
9
Орехов
3
Салуквадзе
11
Касаев
40
Сибайя
16
Нобоа
61
Карадениз
99
Кабзе
11
Бухаров
3-3-1-1-2
1
Хитц
20
Хасебе
27
Ритер
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
9
Мартинс
10
Джеко
40
Сибайя
15
Муравски
15
Муравски
40
Сибайя
61
Карадениз
32
Баляйкин
32
Баляйкин
61
Карадениз
11
Касаев
97
Портнягин
97
Портнягин
11
Касаев
9
Мартинс
21
Дежага
21
Дежага
9
Мартинс
Остались в запасе
Рубин
Вольфсбург
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
5
Даниель Райхе
ЦП
4
Джулиан Кламт
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
5
Даниель Райхе
ЦП
4
Джулиан Кламт
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Рубин - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бертину Кунья Миранда
Жозе Рамальо (оба - Португалия)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:15 (прямая); "НТВ" 20:45 (прямая)
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