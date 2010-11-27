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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 27 ноября 2010
Зенит (мол)
27.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
3 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
23'
Р. Гиголаев (П)
56'
С. Матяш
75'
С. Мурихин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Желтая карточка
С. Кверквелия
Замена
Е. Бабурин
️️️️
А. Зайцев
Замена
А. Каюков
️️️️
С. Костин
Замена
П. Шувалов
️️️️
Е. Башкиров
ГОЛ! 3:0!
С. Мурихин
Желтая карточка
В. Павлов
Желтая карточка
С. Мурихин
Замена
И. Егошкин
️️️️
С. Нахлесткин
Замена
А. Панфилов
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
В. Почивалин
Замена
М. Батов
️️️️
И. Чеминава
Замена
В. Сиротов
️️️️
Р. Гиголаев
ГОЛ! 2:0!
С. Матяш
Замена
В. Почивалин
️️️️
Д. Ковба
Замена
Е. Зверев
️️️️
А. Редя
Замена
Н. Алексеев
️️️️
Н. Цыган
Замена
С. Мурихин
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
С. Костин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гиголаев
Желтая карточка
А. Редя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кр. Советов (мол)
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
69
Василий Павлов
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
60
Павел Шувалов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
13
Евгений Зверев
ЦП
89
Игорь Егошкин
ЦП
3-3-2-2
1
Зайцев
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
4
Кверквелия
3
Костин
44
Башкиров
8
Дудиев
13
Гиголаев
34
Бочаров
10
Матяш
99
Канунников
4-5-1
22
Цыган
43
Костяев
2
Редя
2
Хозин
26
Васиев
74
Нахлесткин
2
Ковба
4
Елисеев
44
Буданов
17
Хрущев
69
Павлов
3
Костин
23
Каюков
23
Каюков
3
Костин
44
Башкиров
60
Шувалов
60
Шувалов
44
Башкиров
34
Бочаров
93
Панфилов
93
Панфилов
34
Бочаров
13
Гиголаев
37
Сиротов
37
Сиротов
13
Гиголаев
1
Зайцев
23
Бабурин
23
Бабурин
1
Зайцев
99
Канунников
33
Мурихин
33
Мурихин
99
Канунников
5
Чеминава
17
Батов
17
Батов
5
Чеминава
2
Редя
13
Зверев
13
Зверев
2
Редя
74
Нахлесткин
89
Егошкин
89
Егошкин
74
Нахлесткин
22
Цыган
30
Алексеев
30
Алексеев
22
Цыган
2
Ковба
13
Почивалин
13
Почивалин
2
Ковба
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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