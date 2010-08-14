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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Рубин (мол)
Ахмат (мол) - Рубин (мол): обзор матча 14 августа 2010
Ахмат (мол)
14.08.2010, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
3 : 0
Завершен
Рубин (мол)
5'
З. Садаев
90+1'
М. Дойати (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Дойати
+1
Желтая карточка
М. Тагилов
Замена
️️️️
А. Джалилов
Замена
️️️️
И. Джалилов
Замена
️️️️
И. Портнягин
Замена
️️️️
А. Кацаев
Замена
️️️️
Х. Ксавьер Зенге
Замена
️️️️
А. Антонюк
Замена
️️️️
В. Белозеров
Замена
️️️️
Д. Смирнов
Замена
️️️️
М. Адаев
Замена
️️️️
С. Эльгаджиев
20'
Желтая карточка
М. Дойати
ГОЛ! 1:0!
З. Садаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ахмат (мол)
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
63
Вадим Белозеров
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
28
Владимир Чернов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
3-2-3-2
31
Годзюр
36
Адаев
4
Дашаев
4
Тагилов
14
Зенге
45
Уциев
63
Белозеров
24
Смирнов
10
Кацаев
9
Садаев
38
Эльгаджиев
3-3-2-2
0
Черемисин
19
Устинов
7
Дойати
3
Джалилов
28
Чернов
16
Антонюк
21
Галиулин
10
Джалилов
23
Махмутов
97
Портнягин
11
Бикчантаев
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Рубин (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
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Ахмат (мол)
Рубин (мол)
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