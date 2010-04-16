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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Рубин (мол)
Амкар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 16 апреля 2010
Амкар (мол)
16.04.2010, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 2
Завершен
Рубин (мол)
19'
А. Секретов
45'
Д. Садиков
24'
И. Портнягин
54'
Д. Мирзаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
И. Кухарчук
Замена
И. Пухаев
️️️️
В. Гаглоев
Замена
А. Куклев
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
Т. Бердышев
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Сарока
️️️️
И. Портнягин
Замена
Е. Рудаков
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
В. Оразсахедов
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Бадяутдинов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Вито
Желтая карточка
В. Калашников
Замена
И. Бикчантаев
️️️️
М. Дойати
Замена
А. Блынду
️️️️
М. Макагонов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Садиков
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Б. Насимов
ГОЛ! 2:2!
Д. Мирзаев
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
Е. Черемисин
Замена
Д. Ершов
️️️️
М. Шумайлов
ГОЛ! 2:1!
Д. Садиков
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Котляров
ГОЛ! 1:1!
И. Портнягин
19'
Желтая карточка
А. Кулеша
ГОЛ! 1:0!
А. Секретов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
0
Вито
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
31
Михаил Бадяутдинов
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
28
Владимир Чернов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
14
Баходир Насимов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
98
Андрей Блынду
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
15
Инал Пухаев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
7
Тимофей Бердышев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
55
Артем Куклев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
7
Антон Сарока
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Шумайлов
2
Макагонов
2
Морыганов
6
Калашников
2
Морозов
5
Рябокобыленко
10
Секретов
18
Коломейцев
27
Гаглоев
0
Вито
11
Садиков
3-2-1-3
0
Черемисин
31
Бадяутдинов
7
Дойати
2
Кулеша
52
Котляров
28
Чернов
10
Джалилов
14
Насимов
97
Портнягин
22
Мирзаев
0
Вито
29
Андриевский
29
Андриевский
0
Вито
27
Гаглоев
15
Пухаев
15
Пухаев
27
Гаглоев
5
Рябокобыленко
7
Бердышев
7
Бердышев
5
Рябокобыленко
2
Макагонов
98
Блынду
98
Блынду
2
Макагонов
10
Секретов
88
Рудаков
88
Рудаков
10
Секретов
41
Шумайлов
35
Ершов
35
Ершов
41
Шумайлов
11
Садиков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
11
Садиков
22
Мирзаев
55
Куклев
55
Куклев
22
Мирзаев
7
Дойати
11
Бикчантаев
11
Бикчантаев
7
Дойати
52
Котляров
23
Махмутов
23
Махмутов
52
Котляров
0
Черемисин
1
Нестеренко
1
Нестеренко
0
Черемисин
31
Бадяутдинов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Бадяутдинов
14
Насимов
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
14
Насимов
97
Портнягин
7
Сарока
7
Сарока
97
Портнягин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Амкар (мол) - Рубин (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Звезда
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2023.07.04 10:59
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2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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