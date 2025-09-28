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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Фредрикстад
Бранн - Фредрикстад: обзор матча 28 сентября 2025
Бранн
28.09.2025, воскресенье, 15:30
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 0
Завершен
Фредрикстад
35'
Э. Корнвиг
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Фредрикстад
Конец матча
87'
Замена
С. Рафн
️️️️
Л. Овусу
87'
Замена
L. Begby
️️️️
S. Stray Molde
78'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
С. Овусу
78'
Замена
S. Laghzaoui
️️️️
S. Sørløkk
77'
Желтая карточка
M. Borsheim
Замена
М. Санде
️️️️
E. Aron Guðmundsson
75'
Замена
Б. Финне
️️️️
Н. Хольм
75'
66'
Замена
Й. Бьярталид
️️️️
M. Woledzi
Замена
Н. Кастро
️️️️
У. Матисен
64'
Второй тайм
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Э. Корнвиг
Пас отдал
E. Aron Guðmundsson
35'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К)
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Фредрикстад
77
Martin Borsheim
ВР
16
Daniel Eid
ЦЗ
4
Stian Stray Molde
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
24
Леонард Овусу
(К)
ЦП
13
Sondre Sørløkk
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
20
Oskar Öhlenschlaeger
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Андреас Хаген
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
27
Мадс Санде
ЦП
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
9
Никлас Кастро
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
Фредрикстад
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
18
Ludvik Begby
ЦЗ
2
Kennedy Ikechukwu Okpaleke
ЦЗ
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
9
Salim Laghzaoui
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
15
Eirik Granaas
ЦП
24
Torjus Embergsrud Engebakken
ЦП
4-3-1-2
1
Дюнгеланд
20
Драгснес
3
Кнудсен
5
Хелланд
21
19
8
Корнвиг
7
Майре
14
Матисен
29
Хольм
22
Магнуссон
2-1-3-4
77
16
4
28
Овусу
3
24
Овусу
13
12
26
20
23
19
27
Санде
27
Санде
19
14
Матисен
9
Кастро
9
Кастро
14
Матисен
29
Хольм
11
Финне
11
Финне
29
Хольм
24
Овусу
5
Рафн
5
Рафн
24
Овусу
4
18
18
4
3
10
Бьярталид
10
Бьярталид
3
13
9
9
13
28
Овусу
19
Шеин
19
Шеин
28
Овусу
Остались в запасе
Бранн
Фредрикстад
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Oystein Ovretveit
ВР
2
Kennedy Ikechukwu Okpaleke
ЦЗ
15
Eirik Granaas
ЦП
24
Torjus Embergsrud Engebakken
ЦП
Главный тренер
Андреас Хаген
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
4
Nana Kwame Boakye
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Остались в запасе
1
Oystein Ovretveit
ВР
2
Kennedy Ikechukwu Okpaleke
ЦЗ
15
Eirik Granaas
ЦП
24
Torjus Embergsrud Engebakken
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Андреас Хаген
Статистика матча Бранн - Фредрикстад
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
8
Офсайды
1
3
Количество передач
545
276
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.83
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
- : -
13.09.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Бранн
1 : 2
05.09.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сандефьорд
0 : 0
30.08.2026
Бранн
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
1 : 1
20.08.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Бранн
3 : 0
16.08.2026
ХамКам
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
- : -
13.09.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
1 : 4
30.08.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Старт
0 : 1
08.08.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Фредрикстад
1 : 0
01.08.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Tore Hansen, Norway
Стадион:
Brann Stadion, Bergen
Игрок матча
Рейтинг
Эмиль Корнвиг
Полузащитник
Рейтинг: 7.9
Минут на поле
90
Голы
1
Ассисты
0
Ударов по воротам
2
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