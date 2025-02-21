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Динамо - Урал: онлайн-трансляция 21 февраля 2025

Динамо
21.02.2025, пятница, 10:00
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
Урал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо - Урал
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Динамо
Урал
Глебов: «Больше хотел в «Динамо», чем в «Спартак»
21 февраля, 01:20
Глебов прокомментировал трансфер в «Динамо»
20 февраля, 23:04
1
Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ
20 февраля, 22:19
Кирьяков – о трансфере Глебова в «Динамо»: «Всем нужны игроки, которые могут дать под зад»
20 февраля, 20:42
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов
20 февраля, 19:09
Глебов: «Больше хотел в «Динамо», чем в «Спартак»
21 февраля, 01:20
Глебов прокомментировал трансфер в «Динамо»
20 февраля, 23:04
1
Кирьяков – о трансфере Глебова в «Динамо»: «Всем нужны игроки, которые могут дать под зад»
20 февраля, 20:42
«Динамо» подтвердило трансфер Глебова
20 февраля, 18:10
5
Гацкан – об уходе Глебова из «Ростова»: «Я могу заменить»
20 февраля, 15:30
1
Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ
20 февраля, 22:19
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов
20 февраля, 19:09
Стало известно, почему Селихов выбрал «Урал» вместо «Ростова»
20 февраля, 00:11
3
Бикфалви подписал контракт с новым клубом
19 февраля, 21:51
Президент «Урала» назвал причину, по которой Селихов перешел в его клуб
19 февраля, 21:23
1
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Динамо
- : -
21.02.2025
Краснодар
Товарищеские матчи
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- : -
22.02.2025
Крылья Советов
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Спартак
- : -
24.02.2025
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Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 2
18.02.2025
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Локомотив
5 : 0
18.02.2025
Урал
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 0
15.02.2025
Локомотив
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 1
14.02.2025
Урал
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
Ростов
4 : 0
10.02.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 0
15.02.2025
Локомотив
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
Ростов
4 : 0
10.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 2
18.02.2025
Урал
Товарищеские матчи,
Локомотив
5 : 0
18.02.2025
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 1
14.02.2025
Урал
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