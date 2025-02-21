Глебов: «Больше хотел в «Динамо», чем в «Спартак»

Глебов прокомментировал трансфер в «Динамо»

Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ

Кирьяков – о трансфере Глебова в «Динамо»: «Всем нужны игроки, которые могут дать под зад»