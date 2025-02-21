Глебов: «Больше хотел в «Динамо», чем в «Спартак»
Глебов прокомментировал трансфер в «Динамо»
Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ
Кирьяков – о трансфере Глебова в «Динамо»: «Всем нужны игроки, которые могут дать под зад»
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов
Глебов: «Больше хотел в «Динамо», чем в «Спартак»
Глебов прокомментировал трансфер в «Динамо»
Кирьяков – о трансфере Глебова в «Динамо»: «Всем нужны игроки, которые могут дать под зад»
«Динамо» подтвердило трансфер Глебова
Гацкан – об уходе Глебова из «Ростова»: «Я могу заменить»
Селихов предпочел «Урал», отказавшись от 1,5 миллиона рублей в месяц в РПЛ
РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов
Стало известно, почему Селихов выбрал «Урал» вместо «Ростова»
Бикфалви подписал контракт с новым клубом
Президент «Урала» назвал причину, по которой Селихов перешел в его клуб