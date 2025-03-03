Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» (4:1), «Арсенал» с удалением победил «Вулверхэмптон» (1:0)
«Ливерпуль» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех нападающих
АПЛ. «Манчестер Сити» уничтожил «Ипсвич» – 6:0! У Де Брюйне 3 ассиста, Фоден сделал 2+1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
«Арсенал» хочет купить форварда из другого клуба АПЛ
АПЛ. «Ноттингем Форест» во второй раз за сезон отобрал очки у «Ливерпуля» (1:1)
«Ноттингем Форест» – «Ливерпуля»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025
Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 14 января 2025 года
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» (4:1), «Арсенал» с удалением победил «Вулверхэмптон» (1:0)
«Ливерпуль» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех нападающих
АПЛ. «Манчестер Сити» уничтожил «Ипсвич» – 6:0! У Де Брюйне 3 ассиста, Фоден сделал 2+1