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Ноттингем Форест - Ипсвич Таун: онлайн-трансляция 03 марта 2025

Ноттингем Форест
03.03.2025, понедельник, 22:30
Англия. Кубок, 5th Round
- : -
Не начался
Ипсвич Таун
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
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