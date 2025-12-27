Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 14:20
Ноттингем Форест
27.12.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
54' О. Хатчинсон
48' Т. Рейндерс 83' Р. Шерки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
12
Джон
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
10
Райан Шерки
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Divine Mukasa
ЦП
22
Савиньо
ПВ
11
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
4-2-3-1
12
Джон
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
20
Хатчинсон
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
2-3-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
14
Рейндерс
20
Силва
10
Шерки
47
Фоден
9
Холанд
33
О'Райли
8
Домингес
14
Авонийи
14
Авонийи
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Баква
7
Баква
7
Хадсон-Одои
10
Шерки
15
Аке
15
Аке
10
Шерки
14
Рейндерс
22
Савиньо
22
Савиньо
14
Рейндерс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Divine Mukasa
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Divine Mukasa
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
293
595
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.42
-0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестера Сити», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ноттингем Форест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
3
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
9
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+