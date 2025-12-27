27.12.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-2-3-1
12
Джон
37
Савона
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
20
Хатчинсон
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
2-3-3-2
1
Доннарумма
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
6
Гонсалес
14
Рейндерс
20
Силва
10
Шерки
47
Фоден
9
Холанд
33
О'Райли
8
Домингес
14
Авонийи
14
Авонийи
8
Домингес
7
Хадсон-Одои
7
Баква
7
Баква
7
Хадсон-Одои
10
Шерки
15
Аке
15
Аке
10
Шерки
14
Рейндерс
22
Савиньо
22
Савиньо
14
Рейндерс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Divine Mukasa
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Divine Mukasa
ЦП
11
Reigan Heskey
ЦФ
56
Райан МакАйду
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
1
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
293
595
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.42
-0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестера Сити», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»