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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
О.Целовальников (Астрахань), О.Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
С.Анохин (Москва)

Локомотив - Ростов

01.08.2010, Воскресенье, 21:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 20:55 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 15 тур Локомотив - Ростов Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Ростов
2 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Локомотив 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Ростов 1:1 Локомотив
8 тур
14 мая, суббота 19:00 Локомотив 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
22 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
17 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 2:3 Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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