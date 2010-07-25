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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 25 июля 2010
Анжи
25.07.2010, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
75'
Д. Цораев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Г. Стефан Эссаме
Замена
Э. Мамаев
️️️️
Д. Цораев
Замена
З. Садаев
️️️️
З. Хаймович
ГОЛ! 1:0!
Д. Цораев
Пас отдал
А. Стрельцов
Замена
А. Стрельцов
️️️️
Н. Жосан
Замена
Я. Голенда
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
Х. Карлос Арсэ
️️️️
А. Кацаев
Желтая карточка
М. Бакаев
Желтая карточка
А. Кацаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ЦЗ
3
Митар Пекович
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
6
Давид Цораев
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
3
Али Гаджибеков
ПП
23
Николай Жосан
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
10
Адлан Кацаев
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Анжи
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
16
Квирквелия
13
Тагирбеков
4
Шукуров
3
Пекович
88
Бакаев
7
Агаларов
6
Цораев
5
Кебе
3
Гаджибеков
23
Жосан
4-1-3-2
31
Дикань
45
Уциев
4
Хаймович
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
13
Лахиялов
25
Эссаме
10
Кацаев
19
Бракамонте
9
Асильдаров
6
Цораев
17
Мамаев
17
Мамаев
6
Цораев
23
Жосан
19
Стрельцов
19
Стрельцов
23
Жосан
3
Гаджибеков
16
Голенда
16
Голенда
3
Гаджибеков
25
Эссаме
6
Гвазава
6
Гвазава
25
Эссаме
10
Кацаев
17
Арсэ
17
Арсэ
10
Кацаев
4
Хаймович
9
Садаев
9
Садаев
4
Хаймович
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
31
Ярослав Годзюр
ВР
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Анжи - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Помощники судьи:
Т.Калугин
В.Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В.Овчинников (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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