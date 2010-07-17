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Судьи
Главный судья:
Александр Гвардис (Калининград)
Помощники:
Н. Голубев (Санкт-Петербург), И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А. Маляров (Москва)

Динамо - Ростов

17.07.2010, Суббота, 21:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 13 тур Динамо - Ростов Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:1 Динамо
4 тур
11 апреля, суббота 17:00 Динамо 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 16:15 Ростов 0:0 Динамо
14 тур
23 июня, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
17 апреля, понедельник 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 2:1 Ростов
9 тур
21 мая, суббота 18:30 Ростов 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Ростов 2:0 Динамо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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