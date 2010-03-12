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Судьи
Главный судья:
Владимир Петтай (Петрозаводск)
Помощники:
А. Лагун (Санкт-Петербург), С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
C. Анохин (Москва)

ЦСКА - Амкар-Пермь

12.03.2010, Пятница, 19:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 1 тур ЦСКА - Амкар-Пермь Молодежные команды: 2 - 3
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
3 тур
5 апреля, воскресенье 16:30 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
25 тур
19 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:1 Амкар-Пермь
11 тур
16 июля, среда 16:30 Амкар-Пермь 3:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2007/2008)
Финал
17 мая, суббота 15:00 ЦСКА 2:2
(4:1)п		 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Амкар-Пермь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
21 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
8 тур
6 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:1 ЦСКА
12 тур
19 июня, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Амкар-Пермь
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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