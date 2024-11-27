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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Динамо Мх
Сочи - Динамо Мх: обзор матча 27 ноября 2024
Сочи
27.11.2024, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Динамо Мх
45'
А. Шушеначев
70'
Я. Джапо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Динамо Мх
ГОЛ!
Э. Касинтура
3:4
ГОЛ!
В. Писарский
3:3
ГОЛ!
В. Пальцев
2:3
Пенальти не реализован!
К. Никитин
Пенальти не реализован!
У. Мрезиг
ГОЛ!
И. Сааведра
2:2
ГОЛ!
Р. Магомедов
1:2
Пенальти не реализован!
К. Кравцов
ГОЛ!
Г. Агаларов
1:1
ГОЛ!
М. Крамарич
1:0
Красная карточка
К. Суслов
87'
Замена
В. Писарский
️️️️
П. Мелешин
80'
76'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
З. Юсупов
76'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Я. Джапо
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Сафронов
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Я. Джапо
Замена
И. Сааведра
️️️️
В. Лазарев
62'
62'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
С. Сердеров
62'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Гаджиев
46'
Замена
У. Мрезиг
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ! 1:0!
А. Шушеначев
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Динамо Мх
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-3-2
12
Заболотный
17
Макарчук
91
Суслов
37
Чирков
4
Литвинов
10
Шагиахметов
29
Никитин
77
Лазарев
7
Сафронов
11
Шушеначев
11
Мелешин
3-2-1-3-1
39
Магомедов
99
Алибеков
77
Сундуков
17
Пальцев
53
Котин
17
Джапо
22
Юсупов
19
Зинович
70
Гаджиев
47
Глушков
28
Сердеров
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
77
Лазарев
14
Сааведра
14
Сааведра
77
Лазарев
11
Мелешин
14
Крамарич
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Писарский
77
Писарский
11
Мелешин
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
47
Глушков
16
Мрезиг
16
Мрезиг
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
9
Магомедов
22
Юсупов
28
Сердеров
17
Касинтура
17
Касинтура
28
Сердеров
70
Гаджиев
25
Агаларов
25
Агаларов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Сочи
Динамо Мх
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Сочи - Динамо Мх
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
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