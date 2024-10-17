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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Чайка - Знамя Труда
Чайка - Знамя Труда: обзор матча 17 октября 2024
Чайка
17.10.2024, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 5 раунд
2 : 0
Завершен
Знамя Труда
15'
А. Ивашин
82'
Д. Пелих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Знамя Труда
ГОЛ! 2:0!
Д. Пелих
82'
Замена
Д. Пелих
️️️️
О. Николаев
74'
Замена
Д. Котов
️️️️
Я. Арбузов
74'
Желтая карточка
Я. Арбузов
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Ивашин
15'
Желтая карточка
Н. Маляров
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
31
Олег Любченко
ПЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Иван Красильщиков
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Знамя Труда
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
69
Максим Костюк
ЛВ
25
Касбулат Дышоков
АП
20
Сергей Капанжи
АП
4-2-3-1
95
Ходанович
24
Ивашин
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
7
Маляров
10
Бамматгереев
11
Николаев
13
Янов
19
Арбузов
19
Руденко
3-2-1-3-1
35
Стратан
31
Любченко
44
Шишков
33
Лавренков
17
Канаев
4
Красильщиков
9
Сентюрин
10
Урхов
42
Соболев
24
Воробьев
25
Веретенников
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
19
Арбузов
8
Котов
8
Котов
19
Арбузов
Остались в запасе
Чайка
Знамя Труда
1
Михаил Штепа
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
25
Касбулат Дышоков
АП
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
20
Сергей Капанжи
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
69
Максим Костюк
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Остались в запасе
25
Касбулат Дышоков
АП
16
Михаил Хвиюзов
ВР
5
Михаил Баринов
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
20
Сергей Капанжи
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
69
Максим Костюк
ЛВ
Статистика матча Чайка - Знамя Труда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Антон Сидорин
(Москва)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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