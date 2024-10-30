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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Хайденхайм
Герта - Хайденхайм: обзор матча 30 октября 2024
Герта
30.10.2024, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Хайденхайм
16'
Д. Шерхант
74'
М. Кюизанс
89'
Ш. Шиммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Хайденхайм
Желтая карточка
М. Винклер
90'
+3
89'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Шиммер
Пас отдал
М. Хонзак
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
И. Маза
84'
Замена
М. Винклер
️️️️
М. Кюизанс
84'
82'
Замена
М. Бройниг
️️️️
Д. Томалья
Желтая карточка
М. Кюизанс
80'
Замена
П. Дардаи
️️️️
К. Сесса
80'
75'
Замена
Л. Сиенза
️️️️
М. Буш
75'
Замена
П. Ваннер
️️️️
Л. Мэлони
ГОЛ! 2:0!
М. Кюизанс
Пас отдал
Л. Шулер
74'
Замена
П. Клеменс
️️️️
М. Карбовник
67'
Замена
Л. Шулер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
67'
46'
Замена
М. Хонзак
️️️️
М. Кауфманн
46'
Замена
О. Траоре
️️️️
Л. Кербер
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
36'
Желтая карточка
Д. Зеефуик
33'
33'
Желтая карточка
М. Кауфманн
Желтая карточка
И. Маза
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шерхант
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Кевин Сесса
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
(К)
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
21
Boris Lum
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Мартен Винклер
ПВ
10
Пал Дардаи
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
7
Лео Сиенза
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
3-2-2-3
1
Эрнст
3
Кенни
31
Дардаи
37
Ляйстнер
42
Зеефуик
33
Карбовник
27
Кюизанс
8
Сесса
30
Маза
7
Нидерлехнер
7
Шерхант
3-3-1-3
1
Феллер
23
Гимбер
4
Зирслебен
15
Мэлони
2
Буш
6
Дорш
30
Тайеркауф
20
Кербер
7
Томалья
30
Шиммер
29
Кауфманн
33
Карбовник
41
Клеменс
41
Клеменс
33
Карбовник
27
Кюизанс
10
Винклер
10
Винклер
27
Кюизанс
8
Сесса
10
Дардаи
10
Дардаи
8
Сесса
7
Нидерлехнер
18
Шулер
18
Шулер
7
Нидерлехнер
30
Маза
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
30
Маза
20
Кербер
23
Траоре
23
Траоре
20
Кербер
15
Мэлони
10
Ваннер
10
Ваннер
15
Мэлони
29
Кауфманн
17
Хонзак
17
Хонзак
29
Кауфманн
2
Буш
7
Сиенза
7
Сиенза
2
Буш
7
Томалья
14
Бройниг
14
Бройниг
7
Томалья
Остались в запасе
Герта
Хайденхайм
35
Мариус Герсбек
ВР
21
Boris Lum
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
21
Boris Lum
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Герта - Хайденхайм
5
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
13
Количество передач
396
474
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Герта
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
4 : 0
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Олимпиаштадион
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