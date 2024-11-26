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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Ульсан Хендэ - Шанхай Порт
Ульсан Хендэ - Шанхай Порт: обзор матча 26 ноября 2024
Ульсан Хендэ
26.11.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 5 тур
1 : 3
Завершен
Шанхай Порт
73'
M. Ju
11'
М. Варгас
23'
М. Варгас
83'
М. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Шанхай Порт
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Варгас
Пас отдал
O.
Замена
Г. Арабидзе
️️️️
C. Lee
78'
ГОЛ! 1:2!
M. Ju
Пас отдал
M. Lee
73'
68'
Замена
G.
️️️️
С. Сю
Замена
G. Ludwigson
️️️️
S. Ko
63'
60'
Желтая карточка
Ц. Янь
58'
Желтая карточка
W. Popp
Замена
A. Esaka
️️️️
M. Kim
58'
Желтая карточка
Д. Боянич
53'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
K. Lee
46'
42'
Желтая карточка
O.
36'
Замена
W. Zhenao
️️️️
L. Wenjun
31'
Красная карточка
A. Li
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Варгас
Пас отдал
O.
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Варгас
Пас отдал
O.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
6
Дарьян Боянич
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-kyu Ju
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
32
Shuai Li
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
30
Willian Popp
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Ульсан Хендэ
37
Moon Hyun-Ho
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
Шанхай Порт
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
6
Huikang Cai
ЦП
15
Chen Xuhuang
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
3-5-1-1
1
5
19
Ким Юнь-Квон
16
24
13
72
7
6
Боянич
73
Юн Ил-Лок
10
3-5-1-1
1
Янь
4
13
11
32
20
8
Сю
30
8
8
Варгас
11
72
9
Арабидзе
9
Арабидзе
72
24
99
Кариелло
99
Кариелло
24
7
17
17
7
13
8
8
13
11
19
19
11
8
Сю
9
9
8
Сю
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Шанхай Порт
37
Moon Hyun-Ho
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
6
Huikang Cai
ЦП
15
Chen Xuhuang
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
37
Moon Hyun-Ho
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
Остались в запасе
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
6
Huikang Cai
ЦП
15
Chen Xuhuang
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Ульсан Хендэ - Шанхай Порт
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
15
2
Нарушения
12
8
Офсайды
2
0
Количество передач
593
226
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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