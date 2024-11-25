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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн - Аль-Ахли
Аль-Айн - Аль-Ахли: обзор матча 25 ноября 2024
Аль-Айн
25.11.2024, понедельник, 17:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Ахли
90+3'
Каку
70'
А. Тони
74'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Айн - Аль-Ахли
90'
+9
Желтая карточка
С. Аль-Набит
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
М. Сеговия
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Э. Менди
90'
+7
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Г. Вейга
ГОЛ! 1:2!
Каку
90'
+3
Замена
М. Сеговия
️️️️
С. Рахими
83'
76'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Каку
️️️️
М. Паласиос
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Тони
Пас отдал
Р. Марез
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Пас отдал
Р. Марез
65'
Замена
З. Мубарак Аль-Джоани
️️️️
А. Маджраши
65'
Замена
Б. Аль-Хурайджи
️️️️
Александер
65'
Замена
А. Тони
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
Желтая карточка
С. Рахими
63'
38'
Желтая карточка
А. Маджраши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
20
Матиас Паласиос
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
5
Александер
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
35
Hassan Muhammed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
10
Каку
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
4-2-2-2
17
Эйса
77
16
Хашеми
3
15
38
Пак
8
Надер
21
Рахими
20
Паласиос
9
72
4-1-2-1-2
16
Менди
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
31
Яслам
5
Александер
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
9
Фирмино
20
Паласиос
10
Каку
10
Каку
20
Паласиос
21
Рахими
7
Сеговия
7
Сеговия
21
Рахими
5
Александер
6
Аль-Хурайджи
6
Аль-Хурайджи
5
Александер
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
30
Аль-Джоани
27
Маджраши
9
Фирмино
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
9
Фирмино
10
Вейга
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
10
Вейга
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Ахли
1
Mohamad Saeed
ВР
35
Hassan Muhammed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
35
Hassan Muhammed
ВР
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Ахли
3
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
17
Офсайды
2
1
Количество передач
322
364
Сейвы
1
5
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Хазза бин Зайед
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