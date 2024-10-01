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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Пхохан Стилерс - Шанхай Порт
Пхохан Стилерс - Шанхай Порт: обзор матча 01 октября 2024
Пхохан Стилерс
01.10.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 2 тур
3 : 0
Завершен
Шанхай Порт
52'
W.
71'
C. Han
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Шанхай Порт
Замена
H. Kang
️️️️
O. Alionço
87'
79'
Красная карточка
М. Хусса
76'
Желтая карточка
W. Popp
ГОЛ! 2:0!
C. Han
Пас отдал
J. Jeong
71'
Желтая карточка
M. Jeon
69'
62'
Замена
F. Jing
️️️️
L. Wenjun
62'
Замена
H. Fu
️️️️
S. Wang
ГОЛ! 1:0!
W.
Пас отдал
J. Jeong
52'
Замена
C. Han
️️️️
J. Kim
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
Т. Ли
46'
Желтая карточка
J. Kim
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
77
Wanderson
(К)
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
14
Jong-uh Kim
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
9
Jaejun An
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
30
Willian Popp
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
38
Deming Li
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
3-2-3-2
1
77
4
34
17
Ли
17
14
80
25
9
48
3-1-4-2
1
Янь
3
Браунинг
13
4
5
Хусса
18
Читтадини
30
8
32
9
11
80
18
18
80
14
18
18
14
17
Ли
27
27
17
Ли
4
23
23
4
11
44
44
11
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Шанхай Порт
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
38
Deming Li
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
25
Jia Du
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
38
Deming Li
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Пхохан Стилерс - Шанхай Порт
3
1
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
476
346
Сейвы
5
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
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1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Mooud Bonyadifard, Iran
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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