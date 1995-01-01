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    Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко

    Нападающий «Похан Стилерс» Станислав Ильюченко перешел в «Чжонбук Хендай Моторс».

    По данным Transfermarkt, действующий чемпион Южной Кореи заплатил за российского футболиста 975 тысяч евро.

    Условия контракта 30-летнего форварда с новым клубом пока неизвестны.

    • Ильюченко выступал за «Похан Стилерс» с июня 2019 года.
    • В 48 матчах он забил 31 гол и сделал 12 ассистов.

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    Источник: Официальный сайт «Чжонбук Хендай Моторс»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3455

      solodealer 1 минуту назад

      ...Ильченко...?
      "...В 48 матчах ... забил 31 гол и сделал 12 ассистов...."!!!???
      А давайте тут всё время про Ильченко говорить,а?)))))

      0
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      Рейтинг: +1242

      elessar arnor 1 час назад

      просто порадуйтесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: -709

      СуперПАВ9 2 часа назад

      В сборную надо вызывать

      1
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      ...
      Рейтинг: +3455

      solodealer > СуперПАВ9 43 секунды назад

      Южной Кореи?))+

      0
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      Рейтинг: +1354

      yarik1_78 3 часа назад

      Кто этот феномен?Первый раз про такого слышу.

      0
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      Рейтинг: +2109

      swot1205 3 часа назад

      красавчик

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