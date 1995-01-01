Чемпион Южной Кореи «Чжонбук Хендай Моторс» купил российского форварда Ильюченко

...Ильченко...?
"...В 48 матчах ... забил 31 гол и сделал 12 ассистов...."!!!???
А давайте тут всё время про Ильченко говорить,а?)))))
Нападающий «Похан Стилерс» Станислав Ильюченко перешел в «Чжонбук Хендай Моторс».
По данным Transfermarkt, действующий чемпион Южной Кореи заплатил за российского футболиста 975 тысяч евро.
Условия контракта 30-летнего форварда с новым клубом пока неизвестны.
- Ильюченко выступал за «Похан Стилерс» с июня 2019 года.
- В 48 матчах он забил 31 гол и сделал 12 ассистов.