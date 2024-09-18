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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Порт - Джохор
Шанхай Порт - Джохор: обзор матча 18 сентября 2024
Шанхай Порт
18.09.2024, среда, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 1 тур
2 : 2
Завершен
Джохор
48'
G.
73'
W. Popp
45'
А. Айман
56'
А. Айман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Джохор
90'
+4
Желтая карточка
H.
85'
Замена
М. Дэвис
️️️️
S. Lowry
85'
Замена
H.
️️️️
Х. Муньис
85'
Замена
H. Wan
️️️️
Н. Инса
Замена
F. Jing
️️️️
W. Popp
80'
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
80'
Замена
S. Wang
️️️️
X. Chen
74'
ГОЛ! 2:2!
W. Popp
73'
72'
Замена
F. Baharudin
️️️️
J. Park
Желтая карточка
М. Хусса
68'
Замена
H. Fu
️️️️
S. Li
67'
Замена
В. Лей
️️️️
М. Варгас
67'
61'
Замена
B.
️️️️
Х. Обрегон
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Айман
Пас отдал
Х. Обрегон
ГОЛ! 1:1!
G.
48'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Айман
Пас отдал
J. Park
Желтая карточка
Z. Wei
24'
13'
Желтая карточка
Мурило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
31
Xing Chen
ВР
13
Zhen Wei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
30
Willian Popp
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мурило
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
30
Начо Инса
(К)
ЦП
10
Ариф Айман
ПВ
24
O. Arribas
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
44
Feng Jing
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
6
Hong Wan
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
37
Heberty
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
2-1-4-1-1
1
Янь
13
5
Линьпен
5
Хусса
18
Читтадини
8
32
30
8
Варгас
9
3-4-1-2
58
Субиаурре
13
14
14
Мурило
10
Муньис
23
Исрафилов
30
Инса
8
Ундабаррена
10
Айман
9
Обрегон
24
32
23
23
32
31
4
4
31
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
8
Варгас
7
Лей
7
Лей
8
Варгас
30
44
44
30
13
15
15
13
14
2
Дэвис
2
Дэвис
14
30
Инса
6
6
30
Инса
10
Муньис
37
37
10
Муньис
9
Обрегон
9
9
9
Обрегон
Остались в запасе
Шанхай Порт
Джохор
12
Wei Chen
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Остались в запасе
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
26
Мохамаду Сумаре
ПВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Эктор Бидольо
Статистика матча Шанхай Порт - Джохор
2
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
23
17
Офсайды
2
4
Количество передач
363
383
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ратчабури
1 : 1
24.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Джохор
3 : 0
27.10.2026
Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Пхохан Стилерс
0 : 2
13.10.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
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