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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Бразилия
Португалия - Бразилия: обзор матча 25 июня 2010
Португалия
25.06.2010, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бразилия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Бразилия
Замена
Графите
️️️️
Л. Фабиано
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Рамирес
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
П. Мендеш
️️️️
Пепе
Замена
Симау
️️️️
Дуда
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Замена
Жозуэ
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
Жуан
15'
Желтая карточка
Л. Фабиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
5
Дуда
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ПЗ
0
Фабиу Коэнтрау
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
19
Тиагу
ЦП
3
Пепе
ЦП
10
Данни
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Мишел Бастос
ЛЗ
3
Лусио
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
0
Майкон
ПЗ
8
Силва Жилберто
ОП
5
Фелипе Мело
ОП
19
Жулио Баптиста
АП
19
Нилмар
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Португалия
22
Бету
ВР
22
Даниель Фернандеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
11
Симау
ЛП
4
Мигель Велозу
ЦП
0
Педру Мендеш
ЦП
20
Деку
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Лиедсон
ЦФ
Бразилия
12
Эурелью Гомес
ВР
22
Дони
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
20
Клеберсон
ЦП
0
Рамирес
ЦП
19
Элано
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
23
Графите
ЦФ
4-3-2-1
22
Эдуарду
5
Дуда
2
Алвеш
6
Карвалью
0
Кошта
0
Мейрелеш
19
Тиагу
3
Пепе
0
Коэнтрау
10
Данни
7
Роналду
3-4-1-2
0
Сезар
13
Алвес
3
Лусио
4
Жуан
0
Майкон
8
Жилберто
5
Мело
6
Бастос
19
Баптиста
9
Фабиано
19
Нилмар
5
Дуда
11
Симау
11
Симау
5
Дуда
0
Мейрелеш
4
Велозу
4
Велозу
0
Мейрелеш
3
Пепе
0
Мендеш
0
Мендеш
3
Пепе
5
Мело
17
Жозуэ
17
Жозуэ
5
Мело
19
Баптиста
0
Рамирес
0
Рамирес
19
Баптиста
9
Фабиано
23
Графите
23
Графите
9
Фабиано
Остались в запасе
Португалия
Бразилия
22
Бету
ВР
22
Даниель Фернандеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
20
Деку
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
20
Клеберсон
ЦП
12
Эурелью Гомес
ВР
22
Дони
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
19
Элано
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
22
Бету
ВР
22
Даниель Фернандеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
20
Деку
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Лиедсон
ЦФ
Остались в запасе
20
Клеберсон
ЦП
12
Эурелью Гомес
ВР
22
Дони
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
19
Элано
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Португалия - Бразилия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Помощники судьи:
Эктор Вергара (Канада)
Марвин Сесар Торрентера Ривера (Мексика)
Стадион:
Дурбан
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
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