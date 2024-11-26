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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Арсенал
Спортинг - Арсенал: обзор матча 26 ноября 2024
Спортинг
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
47'
Г. Инасиу
7'
Г. Мартинелли
22'
К. Хаверц
45+1'
Габриэль
65'
Б. Сака (П)
82'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Арсенал
Замена
М. Рейс
️️️️
Г. Инасиу
88'
84'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Габриэль
82'
ГОЛ! 1:5!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Мерино
78'
Замена
И. Нванери
️️️️
М. Эдегор
78'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Р. Калафьори
Замена
К. Хардер
️️️️
Х. Морита
78'
70'
Замена
М. Мерино
️️️️
Д. Райс
70'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
Д. Катамо
️️️️
М. Араухо
68'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Эдвардс
68'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Б. Сака
52'
Желтая карточка
Д. Райя
ГОЛ! 1:3!
Г. Инасиу
Пас отдал
Тринкау
47'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Габриэль
Пас отдал
Д. Райс
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Б. Сака
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Х. Тимбер
Желтая карточка
У. Дьоманде
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
23
Мортен Юльманн
(К)
ОП
23
Жеовани Кенда
ПВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
78
Мауру Коуту
ЛВ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-3-2
20
Исраэль
6
Сент-Джуст
2
Дьоманде
25
Инасиу
5
Морита
23
Юльманн
20
Араухо
23
Кенда
10
Эдвардс
7
Тринкау
14
Дьекереш
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
12
Тимбер
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
10
Эдвардс
21
Браганца
21
Браганца
10
Эдвардс
20
Араухо
10
Катамо
10
Катамо
20
Араухо
5
Морита
40
Хардер
40
Хардер
5
Морита
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
Остались в запасе
Спортинг
Арсенал
41
Диего Каллаи
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Главный тренер
Жоау Перейра
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Спортинг - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Количество передач
497
459
Сейвы
4
8
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
3.89
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- : -
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Арсенал
1 : 0
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Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Жозе Алваладе
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