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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - США
Англия - США: обзор матча 12 июня 2010
Англия
12.06.2010, суббота, 22:30
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
США
4'
С. Джеррард
40'
К. Демпси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - США
Замена
С. Холден
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
П. Крауч
️️️️
Э. Хески
Замена
Э. Баддл
️️️️
Р. Финдли
Желтая карточка
Р. Финдли
Желтая карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Каррагер
Желтая карточка
Д. ДеМерит
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Л. Кинг
ГОЛ! 1:1!
К. Демпси
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Э. Хески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
США
12
Тим Ховард
ВР
3
Карлос Боканегра
(К)
ЛЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ОП
8
Клинт Демпси
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
10
Лэндон Донован
АП
17
Жози Алтидор
ЦФ
20
Робби Финдли
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Англия
1
Джо Харт
ВР
1
Дэвид Джеймс
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Джо Коул
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
США
23
Маркус Ханеманн
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Франциско Торрес
ЦП
7
Морис Эду
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
14
Эдсон Баддл
ЦФ
9
Эркулес Гомес
ЦФ
4-4-2
23
Грин
3
Коул
20
Кинг
6
Терри
2
Джонсон
4
Джеррард
8
Лэмпард
4
Милнер
19
Леннон
10
Руни
21
Хески
4-1-2-1-2
12
Ховард
6
Черундоло
15
ДеМерит
5
Оньеву
3
Боканегра
4
Брэдли
8
Демпси
13
Кларк
10
Донован
20
Финдли
17
Алтидор
20
Кинг
18
Каррагер
18
Каррагер
20
Кинг
4
Милнер
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
4
Милнер
21
Хески
9
Крауч
9
Крауч
21
Хески
20
Финдли
14
Баддл
14
Баддл
20
Финдли
17
Алтидор
11
Холден
11
Холден
17
Алтидор
Остались в запасе
Англия
США
1
Джо Харт
ВР
1
Дэвид Джеймс
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Джо Коул
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
23
Маркус Ханеманн
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Франциско Торрес
ЦП
7
Морис Эду
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
9
Эркулес Гомес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
1
Дэвид Джеймс
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Джо Коул
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
23
Маркус Ханеманн
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Франциско Торрес
ЦП
7
Морис Эду
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
9
Эркулес Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Англия - США
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Помощники судьи:
Роберто Браац (Бразилия)
Эдди Аллен Мэйлетт (Сейшелы)
Стадион:
Роял Бафокенг
Где смотреть матч:
"Первый" 22:30 (прямая)
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