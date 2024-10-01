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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - ПСЖ
Арсенал - ПСЖ: обзор матча 01 октября 2024
Арсенал
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
ПСЖ
20'
К. Хаверц
35'
Б. Сака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - ПСЖ
Замена
М. Льюис-Скелли
️️️️
Б. Сака
90'
+2
77'
Желтая карточка
Ф. Руис
Желтая карточка
Р. Калафьори
77'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Троссард
74'
Замена
М. Мерино
️️️️
Т. Парти
64'
64'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Витинья
64'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Д. Дуэ
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Х. Тимбер
46'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Троссард
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Арсенал
33
Нето
ВР
55
Джек Портер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
29
Хаверц
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кан Ин
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
12
Тимбер
4
Кивиор
4
Кивиор
12
Тимбер
7
Сака
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
7
Сака
18
Парти
23
Мерино
23
Мерино
18
Парти
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
14
Дуэ
9
Муани
9
Муани
14
Дуэ
Остались в запасе
Арсенал
ПСЖ
33
Нето
ВР
55
Джек Портер
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
33
Нето
ВР
55
Джек Портер
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
47
Джош Робинсон
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Арсенал - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
8
Офсайды
3
1
Количество передач
355
644
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.31
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
- : -
04.12.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Okko
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