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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Оман
Иордания - Оман: обзор матча 15 октября 2024
Иордания
15.10.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 4 тур
4 : 0
Завершен
Оман
26'
Я. Аль-Наймат
49'
А. Ольван (П)
54'
Я. Аль-Наймат
87'
А. Ольван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Оман
ГОЛ! 4:0!
А. Ольван
87'
82'
Замена
О. Аль-Малки
️️️️
М. Аль-Гассани
Замена
И. Сабра
️️️️
Я. Аль-Наймат
81'
Замена
И. Сааде
️️️️
Н. Аль-Равабде
81'
62'
Замена
Y. Al-Maashani
️️️️
A. Al-Harthi
62'
Замена
А. Фаваз
️️️️
А. Аль-Алави
Замена
Р. Айед
️️️️
Н. Аль-Рашдан
55'
ГОЛ! 3:0!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
А. Ольван
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ольван
49'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
М. Аль-Марди
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
(К)
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
0
Али Хаджаби
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
14
Ahmad Ersan
ЦФ
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
Оман
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
15
Yazed Al-Maashani
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
16
Абуальнади
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
20
Абу Таха
13
Аль-Марди
11
Аль-Наймат
9
Ольван
4-1-1-3-1
1
Аль-Мухаини
13
6
Аль-Хамиси
2
17
Аль-Бусаиди
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
10
Аль-Яхмади
20
Аль-Яхьяи
21
Аль-Мушайфри
11
Аль-Гассани
21
Аль-Рашдан
14
Айед
14
Айед
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
15
Сааде
15
Сааде
8
Аль-Равабде
11
Аль-Наймат
18
Сабра
18
Сабра
11
Аль-Наймат
13
15
15
13
21
Аль-Алави
12
Фаваз
12
Фаваз
21
Аль-Алави
11
Аль-Гассани
9
Аль-Малки
9
Аль-Малки
11
Аль-Гассани
Остались в запасе
Иордания
Оман
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
0
Али Хаджаби
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
14
Ahmad Ersan
ЦФ
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
0
Али Хаджаби
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
14
Ahmad Ersan
ЦФ
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Главный тренер
Бранко Иванкович
Статистика матча Иордания - Оман
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
4
Офсайды
1
2
Количество передач
359
503
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Amman International Stadium, Amman
Посещаемость:
14515
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