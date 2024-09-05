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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Оман
Ирак - Оман: обзор матча 05 сентября 2024
Ирак
05.09.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Оман
13'
А. Хуссейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирак - Оман
Желтая карточка
А. Аль-Аммари
90'
+7
90'
+5
Красная карточка
А. Аль-Алави
90'
+5
Желтая карточка
А. Аль-Алави
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
А. Хуссейн
85'
Замена
D. Al-Saed
️️️️
Ю. Амин
84'
Замена
М. Садун
️️️️
Х. Али
75'
Замена
М. Юнис
️️️️
О. Рашид
60'
46'
Замена
З. Аль-Агбари
️️️️
Э. Аль-Субхи
ГОЛ! 1:0!
А. Хуссейн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
12
Джалаль Хассан
(К)
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
7
Юссеф Амин
ЛВ
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
20
Осама Рашид
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
(К)
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
11
Mohamed Al-Ghafri
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Ирак
22
Ali Kadhim Hadi
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
7
Сафа Хади
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
14
A. Attwan
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
13
Danilo Al-Saed
ЦФ
Оман
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
12
Абдулла Фаваз
ЦП
31
Sultan Al-Marzouq
ЦП
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
4-2-3-1
12
Хассан
23
Доски
4
Тахсин
2
Сулака
3
Али
16
Аль-Аммари
20
Рашид
7
Амин
8
Байеш
17
Джасим
18
Хуссейн
4-1-1-2-2
1
Аль-Мухаини
6
Аль-Хамиси
2
3
17
Аль-Бусаиди
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
21
Аль-Мушайфри
10
Аль-Яхмади
11
7
Аль-Субхи
20
Рашид
6
Юнис
6
Юнис
20
Рашид
3
Али
25
Садун
25
Садун
3
Али
18
Хуссейн
9
Аль-Хамади
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
7
Амин
13
13
7
Амин
7
Аль-Субхи
8
Аль-Агбари
8
Аль-Агбари
7
Аль-Субхи
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
Остались в запасе
Ирак
Оман
22
Ali Kadhim Hadi
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
7
Сафа Хади
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
14
A. Attwan
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
12
Абдулла Фаваз
ЦП
31
Sultan Al-Marzouq
ЦП
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Остались в запасе
22
Ali Kadhim Hadi
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
7
Сафа Хади
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
14
A. Attwan
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Остались в запасе
26
Ibrahim Al Rajhi
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
12
Абдулла Фаваз
ЦП
31
Sultan Al-Marzouq
ЦП
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Главный тренер
Бранко Иванкович
Статистика матча Ирак - Оман
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
2
Офсайды
3
1
Количество передач
317
430
Сейвы
6
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Basra International Stadium, Basra
Посещаемость:
63720
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