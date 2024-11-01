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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Краснодар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 01 ноября 2024
Краснодар (мол)
01.11.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа A, 9 тур
4 : 1
Завершен
Зенит (мол)
23'
А. Хмарин
43'
А. Бекетов
45'
А. Ревазов
70'
М. Богданец
84'
В. Французов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар (мол) - Зенит (мол)
90'
Желтая карточка
В. Французов
84'
ГОЛ! 4:1!
В. Французов
82'
Замена
С. Вавилов
️️️️
А. Тарасов
82'
Замена
В. Жариков
️️️️
М. Хохлов
Замена
Н. Тагиев
️️️️
К. Житлов
77'
71'
Замена
Д. Лукиян
️️️️
Н. Базилевский
71'
Замена
М. Халилов
️️️️
С. Карелин
ГОЛ! 4:0!
М. Богданец
70'
Замена
А. Гвенетадзе
️️️️
Я. Соснихин
69'
Замена
В. Хабаров
️️️️
А. Кузьменко
69'
Замена
Д. Богомолов
️️️️
А. Бекетов
69'
65'
Замена
Е. Дубинин
️️️️
К. Обонин
Замена
М. Богданец
️️️️
К. Мукаилов
65'
46'
Замена
В. Французов
️️️️
Г. Кашеев
Замена
А. Авагумян
️️️️
А. Ревазов
46'
Замена
М. Умников
️️️️
Е. Гуренко
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Ревазов
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Бекетов
Пас отдал
А. Ревазов
43'
Желтая карточка
А. Ревазов
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Хмарин
Пас отдал
А. Кузьменко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
32
Игнат Тереховский
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
7
Кирилл Житлов
ЦЗ
72
Артем Кузьменко
ПЗ
61
Егор Гуренко
ОП
63
Михаил Захаров
ОП
47
Арсен Ревазов
ПВ
87
Ярослав Соснихин
ЛФ
99
Александр Бекетов
ЦФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Зенит (мол)
93
Максим Шичанин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
63
Станислав Карелин
ПВ
89
Матвей Иванов
ЛФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
39
Максим Хохлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Краснодар (мол)
37
Егор Постриган
ВР
92
Эмин Эскеров
ЦЗ
4
Никита Тагиев
ЦЗ
80
Александр Мосин
ЦЗ
52
Виталий Хабаров
ПЗ
6
Михаил Умников
ЦП
21
Денис Богомолов
АП
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
19
Максим Богданец
ЦФ
29
Артур Авагумян
ЦФ
Зенит (мол)
1
Архип Лакс
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
50
Данил Лукиян
АП
75
Владимир Жариков
ЦФ
4-2-1-3
32
Тереховский
59
Хмарин
84
Дворников
7
Житлов
72
Кузьменко
61
Гуренко
63
Захаров
47
Ревазов
87
Соснихин
67
Мукаилов
99
Бекетов
3-2-1-3
93
Шичанин
85
Чернов
40
Кашеев
47
Тарасов
45
Глазунов
5
Мушкарин
63
Карелин
39
Хохлов
81
Базилевский
89
Иванов
7
Житлов
4
Тагиев
4
Тагиев
7
Житлов
72
Кузьменко
52
Хабаров
52
Хабаров
72
Кузьменко
61
Гуренко
6
Умников
6
Умников
61
Гуренко
99
Бекетов
21
Богомолов
21
Богомолов
99
Бекетов
87
Соснихин
33
Гвенетадзе
33
Гвенетадзе
87
Соснихин
67
Мукаилов
19
Богданец
19
Богданец
67
Мукаилов
47
Ревазов
29
Авагумян
29
Авагумян
47
Ревазов
47
Обонин
97
Дубинин
97
Дубинин
47
Обонин
47
Тарасов
94
Вавилов
94
Вавилов
47
Тарасов
40
Кашеев
65
Французов
65
Французов
40
Кашеев
81
Базилевский
50
Лукиян
50
Лукиян
81
Базилевский
39
Хохлов
75
Жариков
75
Жариков
39
Хохлов
63
Карелин
99
Халилов
99
Халилов
63
Карелин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
92
Эмин Эскеров
ЦЗ
37
Егор Постриган
ВР
80
Александр Мосин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
1
Архип Лакс
ВР
Главный тренер
Константин Коноплев
Остались в запасе
92
Эмин Эскеров
ЦЗ
37
Егор Постриган
ВР
80
Александр Мосин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Архип Лакс
ВР
Главный тренер
Дмитрий Андреянов
Главный тренер
Константин Коноплев
Статистика матча Краснодар (мол) - Зенит (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
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